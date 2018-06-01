Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Canlı yayında Muharrem İnce ile gazeteci Nagehan Alçı arasında gergin anlar yaşandı. Nagehan Alçı, İnce'ye "Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittikafta olmaktan rahatsız değil misiniz?" sorusunu yöneltti. İnce, Alçı'nın sorusuna "Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP'de siyaset yaptım." ifadeleriyle yanıt verdi. İnce'nin sorusunu Alçı yanıtsız bırakırken, yaşanan bu diyalog sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. "ELBETTE ERDOĞAN'A SORARIM ANCAK..."



Nagehan Alçı, Sivas sorusu üzerine bugünkü köşesinde şunları yazdı: "Muharrem İnce 2013 yılında Meclis’te Aleviler ile ilgili tam 3 dakika 28 saniye süren çok güzel bir konuşma yapmıştı. “Biz Sünniler olarak Alevilerden özür dilemeliyiz. Cemevlerini savunmak için Alevi olmak gerekmez, insan olmak, demokrat olmak yeterlidir” diyordu İnce.

Yayında bu sözlerini hatırlattım, kendisini tebrik ettim. Alevi konusunda Türk sağ geleneği ve AK Parti’nin bugüne kadarki yaklaşımını yanlış bulduğumu belirttim. Öte yandan bu konuda böylesine demokrat olabilen bir siyasetçinin mensup olduğu partinin, “Sivas katliam değildir, otelde perdeler yanmış, içerideki insanlar pencereleri açmadıklarından dolayı ölmüşlerdir” diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapması hakkında ne düşündüğünü sordum. Ancak bu soruya cevap vermek yerine “Bunu Cumhurbaşkanı’na sorabilir misin” diyerek topu taca attı Muharrem İnce. Ben buradan bir kere daha hatırlatmak isterim. Elbette sorarım ancak: 1- Zaten Aleviler konusunda AK Parti’nin tutumunu yanlış bulduğumu söyleyen benim. 2- 3 gün önce telaffuz edilen sözlerin sahibiyle birlikte sandığa gidecek olan sizsiniz." NAGEHAN ALÇI: HAKKIMDA 130 BİN TWEET ATILMIŞ



Öte yandan İnce dışında sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden birisi Nagehan Alçı oldu. Alçı, bugünkü köşesinde konu hakkında şu notu düştü: