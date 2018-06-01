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Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 08:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile tartışan gazeteci Nagehan Alçı, sosyal medyadaki tepkiler hakkında açıklama yaptı. Alçı, bugünkü "Muharrem İnce yayınına dair kişisel notlar" başlıklı yazısında " Evet benim de bir politik kimliğim var, bilindiği gibi liberal-demokrat bir yazarım. Ama o yayında ben Muharrem İnce’ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim…" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Canlı yayında Muharrem İnce ile gazeteci Nagehan Alçı arasında gergin anlar yaşandı.

Nagehan Alçı, İnce'ye "Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittikafta olmaktan rahatsız değil misiniz?" sorusunu yöneltti. İnce, Alçı'nın sorusuna "Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP'de siyaset yaptım." ifadeleriyle yanıt verdi. İnce'nin sorusunu Alçı yanıtsız bırakırken, yaşanan bu diyalog sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

"ELBETTE ERDOĞAN'A SORARIM ANCAK..."

Nagehan Alçı, Sivas sorusu üzerine bugünkü köşesinde şunları yazdı:

"Muharrem İnce 2013 yılında Meclis’te Aleviler ile ilgili tam 3 dakika 28 saniye süren çok güzel bir konuşma yapmıştı. “Biz Sünniler olarak Alevilerden özür dilemeliyiz. Cemevlerini savunmak için Alevi olmak gerekmez, insan olmak, demokrat olmak yeterlidir” diyordu İnce.

Yayında bu sözlerini hatırlattım, kendisini tebrik ettim. Alevi konusunda Türk sağ geleneği ve AK Parti’nin bugüne kadarki yaklaşımını yanlış bulduğumu belirttim.

Öte yandan bu konuda böylesine demokrat olabilen bir siyasetçinin mensup olduğu partinin, “Sivas katliam değildir, otelde perdeler yanmış, içerideki insanlar pencereleri açmadıklarından dolayı ölmüşlerdir” diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapması hakkında ne düşündüğünü sordum.

Ancak bu soruya cevap vermek yerine “Bunu Cumhurbaşkanı’na sorabilir misin” diyerek topu taca attı Muharrem İnce.

Ben buradan bir kere daha hatırlatmak isterim. Elbette sorarım ancak:

1- Zaten Aleviler konusunda AK Parti’nin tutumunu yanlış bulduğumu söyleyen benim.

2- 3 gün önce telaffuz edilen sözlerin sahibiyle birlikte sandığa gidecek olan sizsiniz."

NAGEHAN ALÇI: HAKKIMDA 130 BİN TWEET ATILMIŞ

Öte yandan İnce dışında sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden birisi Nagehan Alçı oldu. Alçı, bugünkü köşesinde konu hakkında şu notu düştü:

Ya o programa katılan ben değildim ya da post truth’u da aşıp anti truth evresine geçtik. Zira yer yer gerilimli ama saygı çerçevesi dışına çıkan hiçbir sözün zikredilmediği iyi bir program yaptık çarşamba akşamı. Ancak daha stüdyodan çıkar çıkmaz telefonlarım çalmaya başladı. Sanki Muharrem Bey ile bir düellodan çıkmışım gibi mesajlar yağıyordu. Bir tarafta tebrik edenler, öbür tarafta küfredenler. Hakkımda 130 bin kadar tweet atılmış.

Arkadaşlar, size bir hatırlatma yapayım: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim ve yaptığımız yayın da bir politik tartışma ya da açık oturum yayını değildi. Evet benim de bir politik kimliğim var, bilindiği gibi liberal-demokrat bir yazarım. Ama o yayında ben Muharrem İnce’ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim…

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programda Nagehan Alçı ile gerginlik yaşamasının ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte sosyal medyada gazeteci Nagehan Alçı'ya tepki gösteren bazı mesajlar;

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Okuyucu Yorumları 67 yorum
kaç gündür sindirememiş içine alçı gibi oturmuş demekki ????
@ilyas.boran bir şey olmaz bunlara yıllarca fetönün tikini ağızlarından düşürmüyorlardı bir gecede azılı fetö düşmanı oldular.şimdi de akp düşmanı olurlar.
bunu gazeteci yerine koyan insanların vay haline
Soruları kendin hazırlasaydın belki bukadar tepki almazdın...
SEN LİBERAL DEMOKRAT DEĞİL KADİFE GİBİSİN YÜZEYİNİ KİM SIVAZLARSA SAĞA DA DÖNÜYOR SOLA DA DÖNÜYORSUN. KADİFELİ GÜZEL
sizi tebrik ediyorum ayakta alkışlıyorum
ANCAK TOPARLANMAYA BAŞLADI.. NE DESEM DİYE DÜŞÜNMEYE ZİRA DÜŞÜNEBİLME YETİSİNİ REİSİNE TESLİM ETMİŞ BİR ZAVALLI O
sayın alçıyı eleştirenler; büyük çapta geri zekalılar.aptalmısınız? biz sayın inceyi eleştireceğiz,aday olan o olumlu veya olumsuz.ince de onu destekleyenlerde sokak ağzıyla konuşan şarlatanlar.benim ülkemde Türkiyede böyle şarlatanları bırakın başkan olmayı siyaset yaptırmayacaksın.
@nejmitut eleştirmek başka yanlı ve yalaka davranmak başka...taraflı olduğunu açık açık belli eden tarafsız olması gereken habercileri savunmak...çok yazık..
@nejmitut 16 yıldır bu ülkede kim sokak ağzıyla konusuyor görüyoruz,aktroll.
oda biseymi senin aldihin nefes bile ziyan yazik oksijene biz busey diyormuyuz
BU CAHİLİ ORAYA GAZETECİ DİYE KİM GÖNDERDİ?
Küçük Nazlı Ilıcak...
Bula bula iki günde böyle bir cevap mı buldun.?
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden TAMAM deyip AKŞENER i desteklemek vatan borcudur!....
40 yıllık inşaatçıyım, alçının üzerine ince sıva çekildiğini yeni görüyorum :))
muharrem inceyi ezmeye çalışan bir tavır içerisinde olduğunu herkes biliyor. sanki muharrem incenin sorularla hata yapmasını ister gibi hem soruyu soruyor hemde cevap vermesini beklemden konuşuyor. baskın çıkmaya çalıyor. muharrem inceyi sıkıştırıyor. bu tavır açıkça belliydi şimdi nmeden hala düştüğün çamurda debeleniyorsun. yanlız unttuğu bir şey var. 1 gazeteci bu gibi bir yanlış tavır takınmaz. bu davranışının arkasında birilerine yaranma çabsı olmaz. 2 si o muharrenm ince öğretmen ve zeki birisi.
amacı niyeti gayet açıktı bugunde çıkıp hiç kıvırmasın üniversite okumuş nagehan!
Futbol yorumcularının tv ekranlarında yorum yapmasını bekliyoruz.
boşver siyaseti,rasim nabıyo kız.
lİBERAL DEMOKRATMIŞ YESİNLER SENİN LİBERAL DEMOKRATLIĞINI BİR ZAMANLAR TV LERDE NAZLI ILICAK İLE ERGENOKON'UN EN BÜYÜK DESTEKÇİLİĞİNİ FETÖ'NÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIN ŞİMDİ RTE NİN BESLEMESİSİN..YARIN EN AZILI SOSYAL DEMOKRAT BİLE OLABİLİRSİN...
DURUŞU BELLİ, SÖZÜNÜ ESİRGEMEYEN BİR GAZETECİ. TEBRİK EDERİM NAGEHAN HANIMI.
@cengizsavan gürleyen çokta tanesi çıkmıyor. Şimdi İnce'ye sahip çıkıyorlar, seçimde fıs.
@cengizsavan aynen,belli ki kadın dokunuyor
@cengizsavan ben senin babanım yalaka oğlum.anladın sen onu
macron, bir kaç gün önce diktatör başlıklı ilan,afiş ve haberlere basın özgürlüğü deyip bir kaç gün sonra başka bir gazete çalışanı saraya bile sokmadı ya hah işte onun ikiyüzlülüğünün aynısı sizde de var, sizin kahramanınız (!) portakalı eleştirince basın özgürlüğü diyenler burdaki hanfendiye ağıza alınmayacak cümleler kurabiliyor !
düşünebilme yeteneğinden kuşkuluyum, zira tipin uymasada beyin yapın koyun modunda veya fırıldağın allahısın
BU KADIN BANK ASYADAN VİLLA ALAN DEĞİLMİ..MERAK EDİYORUM BUNLAR KARI KOCA EVDE NASIL BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE BAKIYORLAR..
nagehan alçıya bir soru: siz çalıştığınız kuruma bitirdiğiniz okulun diplomasını sunmuyor musunuz? veya gazetecilik yapmak için belli bir tahsil seviyesi gerekmiyor mu?
Ne kadar persil varsa ne kadar tursil varsa diye cümleye başlayan bir zat vardı, cümlenin devamını herkes biliyor. Bu adamlar ittifak yapıyoda incemi dert oldu. Komedisiniz ya siz.
YANDAŞ VE YALAKALIĞIN geldiği boyut ÜLKEMDE
zavallı ne duruma düştüğünün farkında bile değil
hebele hübele
Hiç bir tartışma geleceği değiştirmez . halk bu vizyonsun adaylara TAMAM diyecek hepsi evine dönecek REİS le 2023 karşılanacak .. fazla uzatmayın her seçimden önce hep böyle saçmalandı . sonuç iktidarda 400 vekil
@sevgidolu3434 sen 2023 de anca 3. dünya savaşı görürsün bu gidişle
Muharrem ince sivas olayları sorusunu taca atmadı nagehan alçı.Temel karamollaoğlunun sözlerini doğru bulmadığını söyledi.Sen afalladın cevaplar karşısında o yüzden duymamış olabilirsin
SEN CUMHURBAŞKANINA ADINI BİLE SORAMAZSIN
en adicesi taşra muhabbetiydi.. ne kadar kalitesiz biri olduğunu belli etti. hoş kocasına bakınca da anlaşılıyor ya...
Muharrem Bey nagişi nakavt etti,karı kendine anca gelebildi de cevap veriyor.
çevir kazı yanmasın, sen hiçbir zaman RTE ye öyle sorular soramazsın, hemen işinden kovulursun sorduğunda bir kere, ilave olarak da RTE karşısında öyle bacak bacak üstüne de atamazsın.
kocası kusturuyormuymuş bunu ağzı müsait
öküzün altında buzağı arayan bir gazetecisin maalesef..
suskunlugunu bozmuş . amir müdürlerinden ne cevap verim diye karara baglamıslardır. reis sunu söyle demiştir.
sıvama vakti nagihan hanım
sorunun gelecğeni bildiği için muharm ince ince ince çalışmış dersine...muhaem gelbakim buraya yeterli bi cevap bence uzatmaya gerek varmı????
Liberal ve Demokratmış.... Yersen diye bir söz var..!
Senin Boğaziçi üniversitesinden aldığın DİPLOMA var. DİPLOMA senin o işi yapabilmen için bir şart.
NAGİHAN SESSİZLİGİNİ BOZMADI İZİN ÇIKTI
halkın iktidarında sen ve yılışık kocan güçlü olanın el eteğini öpüp yalamanın onursuzluk olduğunu dibine kadar hissedeceksiniz....
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