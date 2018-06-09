Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sıklıkla kullandığı "Endüstri 4.0" kavramının detayını bilmediğini söyledi. Alçı, "Muharrem Bey kusura bakmasın ama galiba kendisi de kitap okumayıp danışmanının verdiği özetlerle biraz satıhtan durumu idare ediyor Endüstri 4.0 konusunda..." ifadesini kullandı.

Alçı, HaberTürk canlı yayınında İnce'ye sorduğu sorularla tepki çekmiş, "yandaş" "çanak soru" sormakla itham edilmişti. Alçı bugünkü köşesinde "Endüstri 4.0" hakkında şunları yazdı:

24 Haziran seçimlerine giderken meydanlarda bir “Endüstri 4.0” muhabbeti var. En çok da Muharrem İnce buna atıfta bulunuyor. Güncel teknolojik devrim konusunun siyaset gündeminde konuşulması son derece faydalı. Fakat anladığım kadarıyla bu kavramın içeriğini ve bu olguya dair literatürü takip eden ve bilen pek yok. Yani yine bir Türkiye klasiğiyle karşı karşıyayız...

Endüstri 4.0 ya da daha doğru bir deyimle dördüncü sanayi devrimi kavramını popüler kılan kişi Klaus Schwab. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı da olan Schwab’ın bu konudaki kitabı referans kabul ediliyor. Bu kıymetli kitap Türkçe’ye de çevrildi, tüm okurlarıma tavsiye ederim.

Muharrem İnce ile yaptığımız televizyon programında ben Schwab’a referansla “Dördüncü sanayi devrimi” deyince İnce hemen beni “Endüstri 4.0” diye düzeltmeye girişti. Anladığım kadarıyla ne Klaus Schwab isminden ne de bu referans kitaptan haberi yoktu.

Muharrem Bey kusura bakmasın ama galiba kendisi de kitap okumayıp danışmanının verdiği özetlerle biraz satıhtan durumu idare ediyor Endüstri 4.0 konusunda...

