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Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı Muharrem İnce'ye günler sonra yanıt verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "Endüstri 4.0" kavramının detayını bilmediğini söyledi. Alçı, "Muharrem Bey kusura bakmasın ama galiba kendisi de kitap okumayıp danışmanının verdiği özetlerle biraz satıhtan durumu idare ediyor Endüstri 4.0 konusunda..." ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sıklıkla kullandığı "Endüstri 4.0" kavramının detayını bilmediğini söyledi. Alçı, "Muharrem Bey kusura bakmasın ama galiba kendisi de kitap okumayıp danışmanının verdiği özetlerle biraz satıhtan durumu idare ediyor Endüstri 4.0 konusunda..." ifadesini kullandı.

Alçı, HaberTürk canlı yayınında İnce'ye sorduğu sorularla tepki çekmiş, "yandaş" "çanak soru" sormakla itham edilmişti. Alçı bugünkü köşesinde "Endüstri 4.0" hakkında şunları yazdı:

24 Haziran seçimlerine giderken meydanlarda bir “Endüstri 4.0” muhabbeti var. En çok da Muharrem İnce buna atıfta bulunuyor. Güncel teknolojik devrim konusunun siyaset gündeminde konuşulması son derece faydalı. Fakat anladığım kadarıyla bu kavramın içeriğini ve bu olguya dair literatürü takip eden ve bilen pek yok. Yani yine bir Türkiye klasiğiyle karşı karşıyayız...

Endüstri 4.0 ya da daha doğru bir deyimle dördüncü sanayi devrimi kavramını popüler kılan kişi Klaus Schwab. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı da olan Schwab’ın bu konudaki kitabı referans kabul ediliyor. Bu kıymetli kitap Türkçe’ye de çevrildi, tüm okurlarıma tavsiye ederim.

Muharrem İnce ile yaptığımız televizyon programında ben Schwab’a referansla “Dördüncü sanayi devrimi” deyince İnce hemen beni “Endüstri 4.0” diye düzeltmeye girişti. Anladığım kadarıyla ne Klaus Schwab isminden ne de bu referans kitaptan haberi yoktu.

Muharrem Bey kusura bakmasın ama galiba kendisi de kitap okumayıp danışmanının verdiği özetlerle biraz satıhtan durumu idare ediyor Endüstri 4.0 konusunda...

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
garibim halen şok etkisinde. toparlayamadı gitti
Alçı durup durup birşeyler üretme.O gece seni SALÇAYA çevirdi.Neyin intikamı seninki.
yenilen peğlivan güreşe doğmaz.kuyruk acısı var.
o kadar gündür düşüne düşüne bu cvp ları buldun demek
Sen daha konuşabiliyor musun, hem de İnce'yi eleştirmek için :)
kurcalama, kurcaladıkça batıyorsun, cahilliğin somutlaşıyor, sen de kocan da cahil, yalaka, tiplersiniz
Ne oldu şimdi?Bir kitap okudun diye sen uzman mı oldun? 2 saatlik programda oturup sana "endüstri 4.0 mı anlatacaktı. Çok komik duruma düşürüyorsun kendini.Yediğin golleri 3 haftadır çıkaramadın.
durmak yok rezilliğe devam
Sen fetöden aldığın bankasya kredisiyle boğazdaki yalının hesabını ver.. fetöcü savcının heykelini dikecek kocana söyle Tayyip onu baştacı yapıp ekonomiyi teslim etmiş olabilir ama şunu bilinki bağımsız hukuk tesis edildiğinde tayyipte sizde fetöcülükten hapse atılacaksınız
Hala ne konuşuyor bu kevaşe. 10 gün düşünüp anca cevap verebiliyor yalama...
adam seni darma duman etti. daha neyin peşindesin. sövüyorum içimden anladınız siz onu.
"Sen hala konuşuyor musun yüzsüz!" diyecektim ama Bank Asya'dan gazeteci maaşıyla MİLYON DOLAR kredi alıp oturup hala TV'lerde oldugu aklıma gelince vazgeçtim.
Bu fetocu koyun hala meliyormu
kızmayın ablası :)
yazık kadın ne hale gelmiş yaa üzüldüm... hahahahha boşnak miydi bu
siz boşnak videolarını canlandırmaya devam edin kocanızla bence siyasete girmeyin
Adam alçının üzerine ince sıvayı çekmiş işi bitirip teslim etmiş. Sen hala sıvanın altında bıdı bıdı yapıyorsun.
muharrem bey sana cevap vermez artık programa çıktınız bitti kendine gel
YAV KADİFELİ GÜZEL BİR SUS KONUŞTUKÇA BATIYORSUN YETER ARTIK
bir hafta düşündün düşündün ancak buradan mı saldırabildin. sanırım sen de 1 hafta endüstri 4.0 ne olduğunu anlamakla uğraştın. tarafsız olmayı başardığın zaman ülkenin gündemini meşgul et. şu an sadece rahatsız edici bir sesten başka bir şey değilsin.
Gazetexi dediğin tarafsız olur taraf tutmaz bu her iki prti yanlısı için geçerlidir bakın yurt dışına adamlar çayır çatır eleştiriyor bizdekiler yancı olmanın peşinde
Toto oldu toton nagehan.
Alçı oldu beton))
ALÇI ÇOK KIRILGAN BI YAPIYA SAHIP ÜSTELİK ÜZERİNE İNCE ALCI SONRA ASTAR VE BOYA ATILABILEN BIR MADDEDİR . AMA YALITKANLIK OZELLIGI ILEDE HANELERDE ISI YALITIMINDA ONEMLI KATKILARDA BULUNUR . DEMEK O Kİ ELIN GAVURU Klaus SCHWAB DENE ZAT kendı dılınde soylemıs ıncede senın benım anlayabılecegımzı dılede yanı türkçe söylemiş bunun nesın alınıyorsun kırılgan yandaş baş fetöcü hatun ?
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