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Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Nagehan Alçı, Muharrem İnce'nin Ayşe Arman'a verdiği röportajdaki "24 Haziran gecesi kaçırıldığımı iddia edenler ya hasta ya deli, böyle destek olmaz olsun! Bunlar tehlikeli insanlar!… Bunlar paranoyak! İnanın böylelerinin desteği olmaması daha iyi" sözlerine yorum yaptı. Alçı," Tebrikler Muharrem Bey, CHP’yi ancak bu delirmiş kesimi reddediş kurtarabilir" diye yazdı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

24 Haziran seçimlerinin ardından gazeteci Ayşe Arman'a röportaj veren Muharrem İnce, o gece kaçırıldığı iddiaları hakkında, “Bunlar delirmiş. Bunları yazanlar gerçekten hasta. Yok eşimi kaçırmışlar, yok sarayda albaylar varmış… Ya rüya gördüler ya da gerçekten hastalar! Başka bir açıklaması yok. (Belki de onu desteklemek için böyle söylüyorlar, sözüne yönelik) Aman yok, böyle destek olmaz olsun! Bunlar tehlikeli insanlar!… Bunlar paranoyak! Inanın böylelerinin desteği olmaması daha iyi… Türkiye’de böyle kime hizmet ettiği belli olmayan bir kesim var. Sözde Atatürkçü, sözde cumhuriyetçi ama aslında değil. Ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar!” demişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı konuyu köşesine taşıdı. Seçim öncesi programda, İnce ile polemikleri çok konuşulan Alçı şöyle yazdı:

Tebrikler Muharrem Bey! CHP, bu delirmiş kesimin oylarını kaybetmemek için onların ortalığı karıştırma ve ülkeyi kutuplaştırma çabalarını hep sineye çekti, hatta çoğu zaman onların peşine takıldı. Halbuki CHP’yi yüzde 25’e kilitleyen sebeplerin en önemlilerinden biri bu kesimin partinin imajına verdiği zarar. Siz ‘böyle destek olmaz olsun!’ diyerek bir çığır açtınız! Bunu devam ettirin, radikalizmin sizi de teslim almasına izin vermeyin…CHP tabanında etkili olduğu varsayılan bazı ‘kodaman’ gazetecilerin akılalmaz ithamlarına kulak asmayın. Giderek artan kutuplaşmayı tam da o isimler besliyor, AK Parti’ye en büyük desteği aslında onlar veriyor. Geri adım atmayın, CHP’yi ancak bu delirmiş kesimi reddediş kurtarabilir.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
güya akpliyiz ya biz sağ gösteririz sol vururuz sizi destekliyormuş gibi yaparak imajı vermek istemiş amerikalılara özenerek. la yürü git kızım ya bit kadar zekanla..
sanami kaldi tebrik etmek fetocu satilmis kari koca akpye enbuyuk zarari siz verdiniz tayyip beyin haberi yok
Seçim bitti kazandınız bu hırs öfke kin neden? İstediğiniz oldu rejim değişti ama unutma bu ateş sizide senide yakacak nagehan. O zaman geldiğinde bizler ne yaptık diyeceksiniz.
Kesinlikle haklı.cevremdeki bircok chp li hala adamın kaçırıldıgını, yoksa akp nin kazanamayacagini vs idda ederek canı gönülden inanıyorlar...bunlar Sn. Incenin de dedigi gibi hasta ruhlu insanlar degil de nedir?
bu kadın hala konuşuyomu insan birazcık utanır be kardeşim hiç mi onur gurur yok sende hala gündeme gelmeye çalışıyorsun gazeteciliğin yüz karası...
Bir akgenclik olarak muharrem ince yi bende teprik ediyorum.
Çok doğru bir tespit..chp karşıtı olan bu yazarın önerileri dikkate alınmalıdır.
ah nagihan ah mevlana bile bu kadar dönmedi
kendi fetoculugunu bastirmak icon yapiyor once asya banklar oveoğe bitiremedigi fetosunu anlatsin yaliyi anlatsin .adi demokrasiymis okadar basin organi var niye birini hosterdini adam kacirilmadi ise niye parti binasinda cekmediniz
SANA KALDIYSA BIRKILERIN GELECEGI VAY HALINE
chp seçmeni koyunun önde gidenidir muharrem incenin söylediklerine inanan binlerce koyun vardı.
nagehan.. mısırlıoğlu nasıl belasını bulduysa sende bulacan.. sus artık.. :D
@synche sen de belanı bulacaksın
bu alçı hala yazıyorum bu alçı kurudu bir işe yaramaz
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