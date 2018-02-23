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Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 09:38 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde olay yaratacak iddialarda bulundu. Alçı, "Emin Çölaşan, Soner Yalçın, Uğur Dündar, Necati Doğru ve birkaç ismin daha Sözcü davasından tutuklanacağı iddia edilerek haberler yapılıyor. Ben ta 15 Kasım 2017’de bu köşeden açık tavır koydum. Bunun üzerine Uğur Dündar teşekkür için aradı. Diğer yandan bu tavrımdan ötürü bazı üst düzey yargı yetkilileri de bana 'Çölaşanları mı savunuyorsun?' diye sitem ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın 'Bırakınız saçmalasınlar...' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sevgili okurlarım, bir süredir zaman zaman sizinle dertleştiğim yazılar yazıyorum. Bu yazıların temel motivasyonu, gördüğüm çok ciddi bir sıkıntı: Türkiye’de özgürlükçü demokrat bir yazar olmak da, gerçek bir özgürlükçü demokratik hukuk devleti sisteminin oturması da çok zor.

Yanlış anlaşılmasın, otoriter siyasi görüş sahibi olan kimi isimlere asla katılmıyorum ama onları da anlıyorum... Çünkü güçsüz ve aciz durumda olup adeta kurbanlık koyun gibi başına gelecekleri bekleyenlerin bile zalim olabildiği bir ülke burası. Biliyorsunuz, Sözcü Gazetesi hakkında FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe teşebbüsüne destek olmaktan, yani FETÖ’ye yardım ve yataklık suçundan -benim doğru bulmadığım- bir dava var. Bu davanın genişleyeceği ve 17-25 Aralık sürecinde FETÖ tezlerini desteklemiş ve Erdoğan’ın devrilmesini istemiş medyadaki bütün isimlerin de TCK 220/6 kapsamında yargılanacağı hükümete ve yargı kaynaklarına yakın medyada her gün yazılıyor.

MUHALİFLERİN HAKKINI SAVUNMAK

Ben, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde FETÖ’ye karşı çok sert mücadele veren ve Erdoğan’ı savunan bir insanım. Öte yandan ısrarla bu köşeden, “O süreçle ilgili kapsamı bu kadar genişletmek doğru olmaz. Böyle bakılırsa yüzlerce yazar tutuklanır. Çok yanlış olur” diye yazıyorum ve muhaliflerin haklarını savunuyorum.

Takip ediyorsunuzdur, son zamanlarda AK Parti’ye yakın medyada, bu soruşturma kapsamında Emin Çölaşan, Soner Yalçın, Uğur Dündar, Necati Doğru ve birkaç ismin daha Sözcü davasından tutuklanacağı iddia edilerek haberler yapılıyor. Ben ta 15 Kasım 2017’de bu köşeden açık tavır koydum. Bunun üzerine Uğur Dündar teşekkür için aradı. Diğer yandan bu tavrımdan ötürü bazı üst düzey yargı yetkilileri de bana “Çölaşanları mı savunuyorsun?” diye sitem ediyorlar.

ŞUURSUZLUK MU? KOMEDİ Mİ?

Durum böyleyken adını anmaya değmez bir kişi, iki gün önce Emin Çölaşan’ı savunmak uğruna ismimi vererek benim tutuklanmamı istedi. Ne diyebilirim ki? Şuursuzluk mu? Komedi mi? Karar veremedim...

Bunu gören Ankara’dan çok önemli bir isim aradı ve şöyle dedi: “Hakkını savunduğun adamları görüyorsun işte... Bunların 15 Temmuz ya da 28 Şubat darbecilerinden bir farkı yok!” Daha sonra o kişinin “Muaviye’den Erdoğan’a Din ve Siyaset” başlıklı kitabında Cumhurbaşkanı’na çok ağır hakaretler ettiğini, FETÖ ağzıyla iftiralar attığını hatırlattı ve bunun hukuki bir bedelinin olacağını söyledi. Ardından 15 Şubat 2018’de, yani 1 hafta önce Erdoğan ve Bahçeli’ye yönelik birçok iftirayı barındıran ve şöyle başlayan yazıyı gönderdi: “28 Şubat müdahalesi Erdoğan’ı iktidara getirmek için ABD tarafından yürütülmüş bir operasyondur...”

Adını anmaya değmez bu kişinin ipe sapa gelmez laflarını yazıp bu köşeyi doldurmak istemem.

HER ŞEYE RAĞMEN ÖZGÜRLÜK VE HUKUK

Sevgili okurlarım, tüm iftiracılığına ve kötücüllüğüne rağmen bu şahsın tutuklanmasına ben karşı çıkarım. Kimileri beni “saf” bulsa da gerçek bir demokratik hukuk devleti olabilmemiz için bizden nefret eden ve meczup laflar eden yazarların da hakkını hukukunu savunmamız gerekiyor. Zaten böyle marjinal insanlar bu toplumda bundan böyle asla güç sahibi olamayacak. Bırakınız saçmalasınlar... Biz her koşulda herkes için temel hakları ve özgürlükleri savunmaya devam edelim...

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Nagehan Alçı Emin Çölaşan Uğur Dündar Soner Yalçın Sözcü tutuklama

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Eğer tutuklanması gereken birisi varsa önce bu ikiyüzlü FETÖ'cü kadını tutuklayın...
bence bu memlekette en önce kocanla eni tutuklamalılar... amerikan ajanları
Önce seni göreceğiz pistte gidişat onu gösteriyor
Yalancısın,sahtekarsın,güvenilmezsin..
sen ki bu ülkede fahişelik değil gazetecilik yapıyorsun başka söze gerek yok
Diğer tarafa da sempatik görünme çabalarına başladığına göre galiba anketler iktidar partisi için pek de iyi değil. Ne olur ne olmaz devran değişirse kendimi kurtarayım açıklamasına benziyor bu konuşmaları...
ismi geçen duayen gazetecileri savunmak bu yalamaya kaldıysa yazıklar olsun bu ülkeye
Basta senin ve kocanın tutuklanması lazım ama hangi delikanlı yapacak asyacılar sizi!!!!!!!
Fetöcünün önde gideni,Bank Asya 'dan 5 milyon dolar alan karı koca ; şimdi solu savunuyorlar.Emin olun kendilerinden korkuyorlardır...
Budevlete hainlik yapan gazetece kılıklı ajanlar tutuklanacak tutuklamazsa devlet devlet değil bekliyoruz sabırla sabırla adaleti bekliyoruz adları bilmem neymiş algı operasyonlarını yapan devleti işlemez hale getirmeye çalışanların gözünün yaşına bakılmayacak sen israilin mi sözcüsüsün yoksa vatanın mı taaa erbakan döneminde alınması gereken isimler bunlar fetö ile işbirliği yapan gazeteci kılıklı teröristler biri kaçtı aym salıverdi neye istinaden salıverdi ?? şimdi bulda getir halen fetöcülerleişbirliğinde napabiliyorsun aym de karışmayacak herşeye can dündarı aym getirecek nasıl salıverdi
soner yalçın kendisinin tutklanacağı ile ilgili haber yapınca bu da kendince misilleme yapıyor.
Önce geçmişi silemeyiz, Bu meslekte kim mason yemini etmişse onları tutuklasınlar.
Nagehan haklısın . onlar zaten toplumdan dışlanarak yeteri kadar ceza aldılar . Dar bir alanda toplanıp arada bir saçmalıyorlar . tüm ülkede gülüyor . onlara dokunmak bir şey ifade etmez .
umarım sonun kocan gibi olur.. silinir gidersin ekranlardan...
bu insanlar para için kendinide satar babasınıda satar ülkesinide satarlar dünyadaki en aşağlık insan tipi
bu kadınıda köşe yazarı diye okuyanın aklına şaşıyorum. yazıyı şöyle bir okudum dedikodu dedikodu yok önemli biri aramışta şöyle demiş , yok adını anmaya değmez biri aramışta böyle demiş :)))
seçim kaybetme ihtimaline karşılık kendisine zemin hazırlıyor.
YANİ DEMEK İSTİYOR Kİ " TUTUKLANMAM YAKINDIR, NE OLUR BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN!"
@m_arzu ÇOK NET YAZMIŞSINIZ.ALLAH CC izniyle yakın bir zamna gibi görünüyor.
çok tehlikeli bir aile... rüzgar nerden eserse oradalar... tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş... bank asyadan kredi çekerken nasıl bir ruh hali ve mutluluk içindeydiniz?... karı koca sizleri televizyonlarda gördüğünde tüylerim diken diken oluyor... hükümet size neden bukadar tahammül ediyor anlamış değilim...
sen de kocan da Allah belanızı zaten vermiş. ar namus haysiyet hak getire o yüzden hakkınızda söylenecek çoook şey var da şimdi konjonktür uygun değil. bekleyin zamanı gelince şarkılarınızı tıpkı içerideki Fetö aşığı Nazlı Ilıcak gibi kodesten karı koca söylemeye devam edersiniz. o günler yakındır. kaçtığınız deliğe kadar sizleri kovalamaz isek bizlere de yazıklar olsun
Bence bir sakıncası yok...
Yukarıdaki yorumlardan farklı bir yoruma gerek yok. Bataklıkta çırpınan bir hain ne kadar kişiyi buraya çekersem başarılı olurum derdinde. Bu ülke sana bile ekmek verdi ya...
en basta fetocu olan sen ve kocan tutuklanmalı.
Bir insan her türlü kaynağı ve haberi okuyup tarafsızsa ülkesinde ki politikacıları ve izlenen politikaları farklı perspektiflerden değerlendirmesi at gözlüğü ile bakmaması lazım. Eğer bunu başarırsak tüm siyasetçiler hakkın da geniş bir bilgimiz olur ve ülke için hangisi hayırlı ne ise onun seçilmesine sebep oluruz. O yüzden herkese saygı duyulması gerek.
hiç kimse kusura bakmasın ama muhalif olmak başka fetöcülerin ekmeğine yağ sürmek başka bir şey..yani bu devleti yönetenleri eleştirebilirsin ama terör örgütü dilini kullanamzsın. kimseye iftira atamazsın ,,
seni hala haberturkte calıstıranlarada yazıklar olsun.GERÇEK FETOCU ROK VE KARISI.Bank asyadaki paralarınızın hesabını verin
hanım rasım kutahyalı ve nıhat doğan versıyonu
sen daha kullanılabilirsin, fiziğin de fena değil...
hadi oradan masum insanları önce suçlayıp sonra tutuklanmayacaklar ben onları savundum gibi zırvalamaları bırak, ılıcak,altanlar,fetö ile kol kola binlerce insanı zındanlara tıkılıp aile düzenlerini mahvedilirken bazıları ölür bazıları intihar ederken tetikçilik yapıp zil çalıp oynuyordunuz sen onların hesabını ver senin tarafından savunulacak düzeye düşmektense zından cennet gelir onurlu insanlara.
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