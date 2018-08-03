Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı geçtiğimiz günlerde Bodrum'da maskeyle denize atlayıp maskeyi çıkaramadığı için tedavi altına alınan çocuğu gündeme getirmiş, maskenin de 'Decathlon' marka olduğunu söylemişti. Alçı'nın bu yazısından sonra marka ürünün kopya olduğunu açıklamıştı.

'DARMADAĞIN BİR ŞEKİLDE KLAVYENİN BAŞINA OTURDUM'

"Darmadağın bir şekilde klavyenin başına oturdum şimdi. Bu, hayatımın en zor yazılarından biri…" diyen Alçı ikizi olan 8 yaşındaki Doruk'un geride büyük acılar bırakarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Maskeyi çoluk çocuk herkesin kullandığına dikkat çeken yazar ailelere de uyarıda bulundu:

Lütfen dikkat edin! Üzerinde 10 yaş altı kullanamaz ve atlanamaz diyor! 10 yaş üstü için bile hem ağzı, hem burnu kapatan bir maske çok iyi yüzme bilen için uygun bence. Suyu hafife almayın, çocuklarınızı gözünüzden asla ayırmayın…

Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısından "Deniz maskesi takan çocuktan kötü haber" başlıklı bölüm:

Geçtiğimiz günlerde yazmıştım. Tam yüz sualtı maskesi yüzüne vakum yaptığı için maskeyi çıkaramayan ve yoğun bakıma kaldırılan bir çocuk vardı ya… Maalesef o yavru yaşamını yitirdi… Biraz önce aileye ulaştım. Öyle büyük bir trajedi dinledim ki… Darmadağın bir şekilde klavyenin başına oturdum şimdi. Bu, hayatımın en zor yazılarından biri…