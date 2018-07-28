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Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Decathlon'un sattığı "tam yüz şnorkel"in piyasadan çekilmesini istedi. Karşılaştığı bir olayı anlatan Alçı, "9-10 yaşlarında bir çocuk bu maskeyle iskeleden atladı ve maske yüzüne vakum yaptığı için çıkaramadı. Çocuğu bulduklarında baygındı, bilinci kapalı, halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Decathlon'dan Nagehan Alçı'nın açıklamasına jet yanıt geldi

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

Nahegan Alçı, karşılaştığı bir olayı anlatarak Decathlon'un sattığı bir ürününü piyasadan çekilmesini istedi.

Alçı bugünkü (28 Temmuz 2018) yazısında şnorkel hakkında şunları kaydetti:

Bu yıl plajlarda Decathlon'un Sualtı Keşif Maskesi diye bir dalış maskesi çok moda. Bütün yüzü kaplıyor, önü tam cam olduğu için görüş alanı geniş. Tatil boyunca çoluk çocuk birçok kişide gördüm bu maskeyi.

Aman dikkat! Bodrum Yeşilyurtlular sitesinde 9-10 yaşlarında bir çocuk bu maskeyle iskeleden atladı ve maske yüzüne vakum yaptığı için çıkaramadı. Çocuğu bulduklarında baygındı, bilinci kapalı, halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Daha sonra soruşturdum, yetişkinler dahi çok zor çıkardıklarını söylüyorlar yüzlerinden. Çocuklarınızı bu maskeden uzak tutun! Maskeyle asla atlamayın! Decathlon'a sesleniyorum: Bu ürünü piyasadan çekin! Gencecik bir insan ölümün pençesinde. Gencecik bir insan ölümün pençesinde

JET YANIT

Decathlon'dan Alçı'ya yönelik yapılan açıklama ise şöyle:

'Bodrum Ortakent’te meydana gelen olayda sözü geçen maskenin Decathlon ürünü olmadığını, başka bir yerden alınmış muadil bir ürün olduğunu aile yakını ile görüşerek teyit etmiş bulunuyoruz. Decathlon tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen Easybreath şnorkel maskesi, bir çok kez kopyalanmış olup, kopya modelleri farklı solunum sistemleri ve tasarımları kullanma eğilimindedir. Bu kopyaların risksiz olduğunu veya test, sağlık ve güvenlik, kalite ve uyumluluk açısından yaptığımız standartlara uygun olup olmadıklarını bilmemekle beraber, kontrol ve üretim takibini yapabilmek tarafımızca mümkün olmadığı için, ürünlerimizin orijinalini tercih etmenizi önemle rica ediyoruz.

INPP (Ulusal Profesyonel Dalış Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen testlerden geçen ve gerekli güvenlik sertifikalarına sahip olan Decathlon Easybreath maskesi, dalış güvenliğine ilişkin tıbbi ve bilimsel araştırma alanında dünya lideri olan DAN Europe (Diver Alert Network) tarafından da onaylıdır. Spor ergonomisinde uzman bir ekip olan bağımsız kuruluş Sport Controle işbirliğiyle, çocuklar ve yetişkinlerle hem dinlenme hem de stres altında gerçekleştirilen tüm solunum testleri, Decathlon Easybreath maskesinin snorkel yapmak için güvenli olduğunu doğrulamaktadır.

Aile yakınıyla olayın hemen ardından yaptığımız görüşme sonucunda Doruk’un tedavisinin Ege Üniversitesi’nde devam ettiğini öğrendik, kendisine ve ailesine acil şifalar diliyoruz.

Decathlon ailesi'

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Decathlon

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Seni ve sen gibileri piyasadan çekmek lazim ya
@tabii_yaa sağ görüşlü bir insan ve son seçimde mevcut hükümete rey vermiş bir seçmen olarak, bu bariz FETÖ cü hanımın nasıl hala günlük hayatına devam ettiğini anlayamıyorum! Ben bankadan 5 bin lira kredi çekemiyorum şu an ama kadın FETÖ nün bankası olan Bank Asya'dan 5 milyon dolar kredi alarak yalı aldı yav yalı!
Aynen katılmakla beraber,öncelikle kocası Fetöcü Rasim i ...
Bu ülke senin gibi bukalemun FETO'culerden temizlemek lazım. Bir kürt oldun, bir türk milliyetçisi oldun, bir AKP'li oldun. Ama herkes biliyor sen aslında bir FETO'cüsün.
karalamak için hangi şirketten ne kadar para aldın ?
Kesinlikle rakip firmalardan para alıp ürünü kötülüyor.Mahkemeye vermeni şirket.
kesinlikle katılıyorum, bu maskeler çok tehlikeli maskelerdir. yasaklanması için illa bir can mı gitmeli.
buda gol değil nagiş buda ofsayt
Ozanla seni almayacaklar mı içeri fetö hayranlığınızdan dolayı???
decatlon ürünleri güzeldir.
Sadece bu maske ile değil, hiç bir maske ile atlanmaz. Nerde eeee bizde öyle bilinçli halk. Ver çocuğa oyuncağı, gitsin oynasın, sonra bir şey oldu mu, ürün suçlu.
nagihan alçının fikirlerini savunan birisi değilim. ama her konuda da bu kadar partizan tutum sergilenmesi yanlıştır. maalesef bu maske konusunda haklıdır.şimdi dağılın.
zekariya öz de sizle denize giriyor muydu?
benim yorumum evet bu maske dikkatli kullanılmalı zira ben kullandım problem zor çıkması değil oksijensiz kalıp karbondioksit soluyup baygınlık mide bulantısı yapmadı soluk alıp bermeyi bilerek kullanılmalı
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