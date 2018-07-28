Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

Nahegan Alçı, karşılaştığı bir olayı anlatarak Decathlon'un sattığı bir ürününü piyasadan çekilmesini istedi.

Alçı bugünkü (28 Temmuz 2018) yazısında şnorkel hakkında şunları kaydetti:

Bu yıl plajlarda Decathlon'un Sualtı Keşif Maskesi diye bir dalış maskesi çok moda. Bütün yüzü kaplıyor, önü tam cam olduğu için görüş alanı geniş. Tatil boyunca çoluk çocuk birçok kişide gördüm bu maskeyi.

Aman dikkat! Bodrum Yeşilyurtlular sitesinde 9-10 yaşlarında bir çocuk bu maskeyle iskeleden atladı ve maske yüzüne vakum yaptığı için çıkaramadı. Çocuğu bulduklarında baygındı, bilinci kapalı, halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Daha sonra soruşturdum, yetişkinler dahi çok zor çıkardıklarını söylüyorlar yüzlerinden. Çocuklarınızı bu maskeden uzak tutun! Maskeyle asla atlamayın! Decathlon'a sesleniyorum: Bu ürünü piyasadan çekin! Gencecik bir insan ölümün pençesinde. Gencecik bir insan ölümün pençesinde

JET YANIT

Decathlon'dan Alçı'ya yönelik yapılan açıklama ise şöyle:

'Bodrum Ortakent’te meydana gelen olayda sözü geçen maskenin Decathlon ürünü olmadığını, başka bir yerden alınmış muadil bir ürün olduğunu aile yakını ile görüşerek teyit etmiş bulunuyoruz. Decathlon tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen Easybreath şnorkel maskesi, bir çok kez kopyalanmış olup, kopya modelleri farklı solunum sistemleri ve tasarımları kullanma eğilimindedir. Bu kopyaların risksiz olduğunu veya test, sağlık ve güvenlik, kalite ve uyumluluk açısından yaptığımız standartlara uygun olup olmadıklarını bilmemekle beraber, kontrol ve üretim takibini yapabilmek tarafımızca mümkün olmadığı için, ürünlerimizin orijinalini tercih etmenizi önemle rica ediyoruz.