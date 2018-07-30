Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması sonrası ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in 'yaptırım' açıklamaları, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir krizin kapısını araladı. Brunson olayına ilişkin olarak Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 'Rahip Brunson meselesinde tuhaf kokular' başlıklı yazısında Alçı, 'Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum' ifadeleri ile suikast ihtimaline dikkat çekti.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Komplo teorilerinden hiç hazzetmeyen biri olduğum halde Rahip Brunson meselesinden çok tuhaf kokular alıyorum. Sanki ABD’de bir el bu rahip Türkiye’den ABD’ye dönemesin istiyor. Onu kurban ederek iki ülke ilişkilerini bozmaya çalışıyor.

Şayet böyle olmasa, yani amaç sonuç almak olsa, Brunson’a ev hapsi verildiğinde oluşan kısa süreli olumlu hava korunurdu. Bu gelişmenin ardından düşük profilli bir çizgi izlenir ve Brunson’ın ABD’ye gönderilmesi için kapalı kapı diplomasisi yürütülürdü.