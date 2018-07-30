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Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, ABD ve Türkiye arasındaki krize neden olan rahip Brunson olayı ile ilgili olarak, 'tuhaf kokular alıyorum' dedi. Alçı, 'Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum' ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması sonrası ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in 'yaptırım' açıklamaları, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir krizin kapısını araladı. Brunson olayına ilişkin olarak Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 'Rahip Brunson meselesinde tuhaf kokular' başlıklı yazısında Alçı, 'Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum' ifadeleri ile suikast ihtimaline dikkat çekti.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Komplo teorilerinden hiç hazzetmeyen biri olduğum halde Rahip Brunson meselesinden çok tuhaf kokular alıyorum. Sanki ABD’de bir el bu rahip Türkiye’den ABD’ye dönemesin istiyor. Onu kurban ederek iki ülke ilişkilerini bozmaya çalışıyor.

Şayet böyle olmasa, yani amaç sonuç almak olsa, Brunson’a ev hapsi verildiğinde oluşan kısa süreli olumlu hava korunurdu. Bu gelişmenin ardından düşük profilli bir çizgi izlenir ve Brunson’ın ABD’ye gönderilmesi için kapalı kapı diplomasisi yürütülürdü.

ABD’nin küstah ve tehditkar mesajları ile karşılıklı gerilimin tırmanacağı aşikardı. Bu saatten sonra hangi mahkeme Brunson’ı bırakabilir? Tamam ABD Başkan yardımcısı Mike Pence kendi evanjelist tabanına hitap etmek için rahibi kurban ediyor, ancak Washington’da Erdoğan’lı Türkiye’den hazzetmeyen çevreler bu hamleyi fırsata çevirip işleri iyice çıkmaza sürüklemeye niyetli.

Bu mesele öyle tuhaf bir hal aldı ki, Türkiye için de Brunson’ı korumak ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum. ABD’den karanlık bir el Türkiye’yi ve iki ülke ilişkilerini iyice işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için Brunson’ı öldürmek ve ‘bakın işte Türkiye’de anti-Amerikanizmin geldiği nokta’ demek isteyebilir. Bu rahibin çok çok iyi korunması şart.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı ABD rahip Brunson Andrew Brunson Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Niye ev hapsine çevirdiler tekrar içeri tıksınlar diye haber yapsana yiyosa nage
Bence sonunda bu rahibi içeri atanlar fetöcü çıkar.Polisler içeri atılır.Rahip evine gönderilir.Tek çözüm bu.
Nagehan ilk defa doğru birşey söyledi. Olabilir mi? Olabilir.
Fransa ayarı verdi fransız gazeteciyi serbest bıraktılar.... ardından Almanya ayar verdi Alman gazeteciyi serbest bıraktılar. Şimdi ABD ayarı veriyor yakında bunuda serbest bırakırlar. TÜRKİYE DE YARGI BAĞIMSIZ YA AYAR VERİLDİĞİNDE SERBEST BIRAKIYORLAR.
nagehan alçı sen neyin peşindesin
Nagehan beyni Alçı .. Olabilir dersen Hersey olabilir... Yıllardır akp tabanını böyle kandırdınız...
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