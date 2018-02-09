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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 04:23 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve eşi eski Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığı iddia edildi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı…

Odatv’nin iddiasına göre; Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülüyor. Habere göre, Alçı ve Kütahyalı hakkındaki soruşturma bir ihbar üzerine başlatıldı.

Yine başka bir iddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt söz konusu soruşturmayı, ikili hakkında açılmış başka bir soruşturmayla birleştirilmesini talep edip elinden çıkarmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı FETÖ soruşturma

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hadi inşallah Medya şaklabanlarının içeri girdiğini görmek nasip olur .
Çok ah aldınız çoooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!
beter olsunlar! hiç haz etmiyorum şu ikiliden!
ALLAH CC Adil'dir Herkes Hesap Verecek.
geç kalınmış doğru bir karar !
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