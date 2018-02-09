Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı…
Odatv’nin iddiasına göre; Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülüyor. Habere göre, Alçı ve Kütahyalı hakkındaki soruşturma bir ihbar üzerine başlatıldı.
Yine başka bir iddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt söz konusu soruşturmayı, ikili hakkında açılmış başka bir soruşturmayla birleştirilmesini talep edip elinden çıkarmak istiyor.
Rusya'dan çarpıcı iddia: 120 DEAŞ'lı PYD/PKK'ya katıldı
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 5 yorum