Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı…

Odatv’nin iddiasına göre; Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülüyor. Habere göre, Alçı ve Kütahyalı hakkındaki soruşturma bir ihbar üzerine başlatıldı.

Yine başka bir iddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt söz konusu soruşturmayı, ikili hakkında açılmış başka bir soruşturmayla birleştirilmesini talep edip elinden çıkarmak istiyor.