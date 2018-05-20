Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Dün kaleme aldığı 'İki zihniyet arasında sadece strateji farkı var' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok. İkisinin de Tayyip Erdoğan’a karşı duygularının çok yakın olduğu açık' dedi.

Dün (19 Mayıs 2018) "İki zihniyet arasında sadece strateji farkı var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok. İkisinin de Tayyip Erdoğan’a karşı duygularının çok yakın olduğu açık" görüşünü dile getiren Alçı, sözlerine "Fatih Altaylı’nın çok doğru bir şekilde hatırlattığı gibi Ahmet Hakan, Atay’ı hedef gösteren yazısında esasen geçmişten kalma kişisel hıncının hesabını güdüyor" diye devam etti.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müşavirliği görevini yürüten Yusuf Yerkel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da, bir işçiye tekme atarken görüntülenmişti. Yerkel, yıllar sonra yaptığı açıklamada kamuoyunda özür dilediğini duyurmuştu.