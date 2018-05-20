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Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Muharrem İnce ve Meral Akşener'e çağrıda bulunarak 'Bu adama haddini bildirin' dediği oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alınması ve sonrasında yaşananları köşesine taşıdı.

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Dün kaleme aldığı 'İki zihniyet arasında sadece strateji farkı var' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok. İkisinin de Tayyip Erdoğan’a karşı duygularının çok yakın olduğu açık' dedi.

Dün (19 Mayıs 2018) "İki zihniyet arasında sadece strateji farkı var" başlığıyla yayımlanan yazısında "Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok. İkisinin de Tayyip Erdoğan’a karşı duygularının çok yakın olduğu açık" görüşünü dile getiren Alçı, sözlerine "Fatih Altaylı’nın çok doğru bir şekilde hatırlattığı gibi Ahmet Hakan, Atay’ı hedef gösteren yazısında esasen geçmişten kalma kişisel hıncının hesabını güdüyor" diye devam etti.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müşavirliği görevini yürüten Yusuf Yerkel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da, bir işçiye tekme atarken görüntülenmişti. Yerkel, yıllar sonra yaptığı açıklamada kamuoyunda özür dilediğini duyurmuştu.

Söz konusu özrün ardından Atay, kişisel Twitter hesabında "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" paylaşımını yapmıştı.

Ahmet Hakan da, bir sonraki gün yayımlanan yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, İnce ve Akşener’e seslenmiş “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadesini kullanmıştı.

Hakan'ın söz konusu yazısının ardından Atay, gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda tepki çeken bu gözaltı sırasında sosyal medya kullanıcıları, Hakan için "tetikçi" benzetmesi yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Ahmet Hakan barış atay Recep Tayyip Erdoğan

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