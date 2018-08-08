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Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

Nagehan Alçı, günlüğüne 42 bin TL verip tekneyi kiraladıklarına ilişkin haberlere tepki gösterdi. Alçı, “Ayrıca benim de olduğum bazı fotoğrafları yayınladınız anladık da Rasim’in tek fotoğrafı yokken nasıl ‘Rasim Ozan aylar sonra görüntülendi’ diye haber yapılabiliyor? Yani yalanın da bir sınırı olması gerekmez mi? Ortada tek görüntü yok ve olmayan görüntü üzerinden ‘Rasim görüntülendi’ deniyor. " ifadelerini kullandı

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde, Türk medyasında siyasi hasımlarıyla ilgili tarafların her türlü yalan ve iftira haber yapabilmesinin bir gelenek haline geldiğini bildiren Alçı, “Özellikle bazı fanatik yayın organları yanlış olduğunu göre göre yazıyor ve doğrusunu bilmelerine rağmen ısrarla yalana devam ediyorlar” dedi.

BEN VE AİLEMDE İLGİLİ İFTİRALAR

Alçı, kendisi ve ailesiyle ilgili yalan ve iftiraların havada uçuştuğunu belirterek, “Arkadaşlar, birkaç paparazzi tarzı fotoğraf üzerinden senaryolar yazdığınız ‘Smryna’ adlı yat bize ait değil. Günlüğüne 42 bin TL verip bu tekneyi kiraladığımıza dair haberler de baştan sona yalan. Smyrna, dostlarımız Hazım ve Duygu Giray çiftinin. Lütfen 5 milyon dolar kredi yalanı gibi olmasın bu olay da” ifadelerini kullandı.

Alçı, şunları kaydetti:

HABERCİLİKTE SON NOKTA...

“Ayrıca benim de olduğum bazı fotoğrafları yayınladınız anladık da Rasim’in tek fotoğrafı yokken nasıl ‘Rasim Ozan aylar sonra görüntülendi’ diye haber yapılabiliyor? Yani yalanın da bir sınırı olması gerekmez mi? Ortada tek görüntü yok ve olmayan görüntü üzerinden ‘Rasim görüntülendi’ deniyor. Muhtemelen tüm bu yazdıklarıma rağmen de yalanlar devam edecek…

Bir yalımız olmadığını bildikleri halde hala ısrarla 'yalı yalı' diye yazan, 5 milyon doların 7’de 1’inden bile daha az krediyi TL olarak çektiğimizi bildikleri halde hala 5 milyon dolar kredi yazıp bir de uydurma astronomik ödeme tabloları çıkartanların, bu hastalıklı ve saplantılı tavrından kurtulmaları mümkün değil!”

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
SENDE YALAN SINIRI VARDAMI BU HABERE KIZIYORSUN ANLAMAN LAZIM ÇÜNKÜ SENDE AYNI HALTSIN. OKADAR ÜZÜLME KARAKTERR DESEN YOK KİŞİLİK DESEN YOK MURRGA DESEN O HİÇ YOK ÇOKTA DERT ETME
Buda gazeteci oldu ya .....
ne ekersen onu biçersin.
abi ülke batik. esnaf kan agliyor.. milletin derdine bi bakin.. gulelimmi aglayalimmi dostlar.
senin yandaşların insanlar hakkında yalan dolan haber yaptıklarında sesin soluğun çıkmıyor ama senin hakkında haber yapılınca çileden çıkmışsın!!! yaaaa insana iftira atmak böyle bir şey işte beter ol beteeerrr
bu kim.......
@brsa38 hülya koçyigit
Korkmayın ısırmaz.
bu karı nerden çıktı ya, biri bunu alsa bu medyadan da kurtulsak bundan.
kendini avut.. bizi kandırma.. gittin eglendin bize ne ? sen haber yapmazsan gündeme nasıl düşersin
Çok güzel bir kadınsın bence kendini farklı alanlarda göster
sızden ogrenmıslerdır ergenekon ve balyozda gezıde kukruyordunuz n eoldu
ulan millet dolarla yatıp kalkıyor.bu manyaklar ordusu 40 bın kusuru gunlugune yat kıralıyor... ey devlet nerdesin hani vergi toplamaların.sanatcının arkasındayız demıstınızya maşallah bayagı iyi duruyorsunuz..
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