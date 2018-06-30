Nahda'dan Tunus'ta bu yıl hacca gidilmesin çağrılarına tepki

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, bazı sosyal medya kullanıcılarının Tunus Müftüsü'nden bu yıl hacca gidilmemesi yönünde fetva yayınlaması çağrılarını kınadı.
Hareketten yapılan açıklamada, ülkede bu yıl hacca gidilmemesi yönündeki çağrıların ideolojik olduğu ve Suudi Arabistan ile Tunus arasındaki ilişkilerde karışıklık amacı taşıdığı belirtildi.
Söz konusu çağrıların kınandığı açıklamada, bu çağrılara son verilmesi istendi.
Geçen günlerde Tunus Müftüsü'ne bu yıl hacca gidilmemesi yönünde fetva yayınlaması için sosyal medya üzerinden çağrılarda bulunulmuş, bu durum ülkede tartışmalara yol açmıştı.
Tunus'ta 12 bin dinara (4 bin 560 dolar) ulaşan hac ücreti, bazı kesimlerce yüksek olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.
Tunus'ta bu yıl hac için kayıt yaptıranların sayısı geçen yıla oranla 608 kişi artarak 10 bin 982 kişiye yükseldi.
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