Nail Olpak kimdir? Nail Olpak yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Nail Olpak, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak'ın ismi yeni kabinede geçiyor. Peki Nail Olpak kimdir? NAİL OLPAK KİMDİR? 1961 yılında Burdur İbecik'te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Nail Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Enerji alanında tamamladı. Nail Olpak, iş hayatına Umar Makina A.Ş.'de başladı. Daha sonra Özgün A.Ş.'de Fabrika Müdür Yardımcılığından sonra, Cankurtaran Holding şirketlerinden Esem Elektrik A.Ş.'de Proje Müdürü olarak başlayıp, Holdingin muhtelif kademelerinde üst düzey yöneticilik yaptı, son olarak Cankurtaran Holding Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş, PAK YATIRIM A.Ş. ve OMN A.Ş'yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, üçüncü şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Nail Olpak'a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Evli ve birisi mimar, diğeri mekatronik mühendisi iki erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.