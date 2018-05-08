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Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 12:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, 4 Temmuz Naim Süleymanoğlu'nun saat 10:00'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.


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