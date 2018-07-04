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NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI -1 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

  *Naim Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı.

*Naim Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açıldı. Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı. Mezar açma işleminde hakim, taraf avukatları da hazır bulunuyor. Mezar açma işlemi devam ediyor.

Görüntü dökümü:
-Mezarın kazılması
-Polisten ve avukatlardan görüntü
-Genel ve detaylar

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