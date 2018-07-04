NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI (2) 

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açıldı. Süleymanoğlu’nun mezarını açma işlemi saat 11.30’da başladı, saat 13.15' de sona erdi. Mezar açma işleminde hakim, taraf avukatları da hazır bulundu. Naim Süleymaoğlu’ndan alınan DNA doku örmekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Görüntü dökümü:
Mezarlıktan görüntü
Polisten ve avukatlardan görüntü
Genel ve detaylar
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