NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILIYOR -1 

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açılacak. Edirnekapı'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Taraf avukatlarının da gelmesiyle açılacak mezardan DNA testi için doku örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
Görüntü Dökümü:
-Mezarlıktan görüntü
-Çevreden görüntü
-Güvenlik şeridi çekilmesi
-Genel ve detaylar
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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA ve doku örnekleri alınacak
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