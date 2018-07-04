Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor (1)

Serpil KIRKESER -İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) GEÇTİĞİMİZ yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açılacak. Edirnekapı'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Taraf avukatlarının da gelmesiyle açılacak mezardan DNA testi için doku örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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