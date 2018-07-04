Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açıldı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında alınan karara göre, DNA örneği almak üzere yapılan fekk-i kabir işlemi bitti.

Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabrinin çevresi, güvenlik şeridiyle çevrildi. Mezarın çevresine olay yeri inceleme ekipleri tarafından siyah branda çekildi.

Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir de mezarlıkta hazır bulundu.

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi heyetinin gelmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu'ndan DNA testine esas olmak üzere gerekli örnekleri almak için adli tıp uzmanları eşliğinde mezarın açılma işlemine başlandı.

Fekk-i kabir işlemi yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mezarın etrafına çevrilen siyah branda kaldırıldı. Daha sonra mezarın etrafındaki ahşap çit ile Türk bayrağı ve Naim Süleymanoğlu'nun isminin yazılı olduğu lehva yeniden yerine yerleştirildi.