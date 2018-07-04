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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında alınan karar göre, DNA örneği almak üzere fekk-i kabir işlemine başlandı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası gereğince, DNA örneği almak üzere fekk-i kabir işlemine başlandı.

Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabrinin çevresi, güvenlik şeridiyle çevrildi. Mezarın çevresine olay yeri inceleme ekipleri tarafından siyah branda çekildi.

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi heyetinin gelmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu'ndan DNA testine esas olmak üzere gerekli örnekleri almak için adli tıp uzmanları eşliğinde mezarın açılma işlemine başlandı.

Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir de mezarlıkta hazır bulunuyor.

Öte yandan basın mensuplarının, fekk-i kabir işleminden görüntü almasına izin verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
DNA mezar Naim Süleymanoğlu

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