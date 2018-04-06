Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti.

Tespitin ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı.Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, bu suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ZEKERİYA ÖZ TARAFINDAN GİZLİ TANIK YAPILDI



Ergenekon soruşturmasını yürüten dönemin savcısı FETÖ üyesi firari Zekeriya Öz ile uyuşturucu baronu firari Ürfi Çetinkaya'nın eroin ve himmet skandalı, 2014 yılında ortaya çıkarılmıştı. Eski savcı Zekeriya Öz tarafından gizli tanık yapılan uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin ifadeleri emniyetİ harekete geçirmişti.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU KIZI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'de Naci Şerifi Zindaşti'ye aracında saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetmişti. Zindaşti olay sonrası, "Emniyete bilgi verdim. Uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi var. Bunlar dünyanın her yerinde at koşturuyorlar. Devlete bilgi verdim, gereğinin yapılacağına inanıyorum" demişti.

"Daha önce tehdit aldım" diyen Naci Şerifi Zindaşti, "Beklediğimiz birşeydi. Çocuklara birşey yapacaklarını zannetmiyordum. Hedef bendim" diye konuştu. Ergenekon'da gizli tanık olarak dinlenmesiyle ilgili soru sorulan Zindaşti, "O konuyla alakalı değil" ifadesini kullandı.