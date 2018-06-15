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Nallıhan'daki 5. Foto Safari Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

Başkentin önemli sulak alanlarından, 200 türde kuşa ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti'nde bu yıl beşinci kez düzenlenen "Foto Safari Yarışması"nın sonuçları 21 Haziran'da açıklanacak

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti'nde bu yıl beşincisi düzenlenenen "Foto Safari Yarışması"nın sonuçları 21 Haziran'da açıklanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "5. Foto Safari Yarışması", doğa koruma bilincini geliştirmek ve Ankara'nın doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla Nallıhan Kuş Cenneti'nde yapıldı.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından düzenlenen ve Başkent Ankara Meclisi'nin koordinatörlüğündeki yarışmaya, fotoğrafseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmada, yaklaşık 200 profesyonel-amatör fotoğraf sanatçısı, gece-gündüz en güzel kareyi yakalayabilmek için yarıştı.

Bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi, canlı doğal varlıkların korunması ve doğayla iç içe bir yaşamın teşvik edilmesinin de amaçlandığı yarışmanın sonuçları 21 Haziran'da açıklanacak.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 3 bin lira para ödülü verilecek. 22 Eylül'deki ödül töreni ve sergide, 5 fotoğraf sanatçısına biner liralık "mansiyon ödülü" takdim edilecek. Sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların sahiplerine de Nallıhan ipek iğne oyası hediye edilecek.

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21 haziran Foto Safari Yarışması Nallıhan sonuç

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