NAM ülkelerinden Filistin'e destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı, Bakü Bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.
Bakü Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı konferans, iki günlük çalışmanın ardından tamamlandı.
Konferansta kabul edilen bildiride, sürdürülebilir kalkınma için barış ve güvenliğin teşvik edilmesi ile NAM üyeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Tüzüğünün amaç, ilke ve hükümlerine güçlü bağlılıklarını tekrarlayan NAM üyeleri, bildiride, herhangi bir devletin toprak bütünlüğü veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanımına karşı olduklarını teyit etti.
İsrail'in Filistin'e karşı yasa dışı tutumlarına geniş yer verilen bildiride, "Doğu Kudüs'ün de tam olarak dahil olduğu ve 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Filistin topraklarının işgaline tamamen ve acilen son verilmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.
Gazze'de 30 Mart'ta İsrail işgal güçlerinin saldırısında çok sayıda Filistinli sivilin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğunun kaydedildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Filistin halkına karşı yasa dışı politika ve uygulamalarını, yasa dışı yerleşimlerin inşası ve genişletilmesini, Filistinlilere ait evlerin yıkılmasını, sivil nüfusa karşı toplu cezalandırma eylemlerini, binlerce sivilin hapsedilmesini, Gazze Şeridi'nin yasa dışı ablukaya alınmasını kınıyoruz."
NAM ülkelerinin Filisitin'de kapsamlı, adil ve kalıcı barış arzu ettiğinin vurgulandığı bildiride, şunlar kaydedildi:
"Filistin halkını desteklemek, Filistin sorununa yönelik tarihsel, siyasi, hukuki ve ahlaki sorumlulukları geciktirmeden yerine getirmek ve bu durumun daha da tehlikeli bir şekle dönüşmesini önlemek için uluslararası toplumu hızla harekete geçmeye çağırıyoruz. Filistin halkı ve liderlerinin, meşru ulusal isteklerini yerine getirme mücadelelerine desteğimizi yeniden teyit ediyoruz. Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılma ve diplomatik misyonların buraya taşınması girişiminde bulunanları bu girişimlerden kaçınmaya çağırıyoruz."
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği konferansta İran, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Ekvador, Libya, Afganistan, Çad, Gana, Laos, Nepal, Lesotho, Mauritius, Kuzey Kore, Togo, Vanuatu, Gabon, Burundi, Myanmar, Ürdün, Etyopya, Bangladeş ve Uganda dışişleri bakanı düzeyinde temsil edildi. Konferansta 120 ülkeden 800'den fazla yetkili yer aldı.
Gelecek yıl NAM 18. Zirve Toplantısına ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan, 2019-2022 döneminde de NAM dönem başkanlığını yürütecek.
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