NAM ülkelerinden Filistin'e destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı, Bakü Bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Bakü Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı konferans, iki günlük çalışmanın ardından tamamlandı.

Konferansta kabul edilen bildiride, sürdürülebilir kalkınma için barış ve güvenliğin teşvik edilmesi ile NAM üyeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Tüzüğünün amaç, ilke ve hükümlerine güçlü bağlılıklarını tekrarlayan NAM üyeleri, bildiride, herhangi bir devletin toprak bütünlüğü veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanımına karşı olduklarını teyit etti.

İsrail'in Filistin'e karşı yasa dışı tutumlarına geniş yer verilen bildiride, "Doğu Kudüs'ün de tam olarak dahil olduğu ve 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Filistin topraklarının işgaline tamamen ve acilen son verilmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.