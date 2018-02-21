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Namaz kılıyor gibi davranıp hırsızlık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 16:53 | Son Güncelleme

Antalya'da girdiği mescitlerde ibadet ediyor gibi davranıp hırsızlık yapan B.R.İ. (38), polis tarafından yakalandı. B.R.İ.'nin, 21 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içinde kent merkezindeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi ve bir alışveriş merkezindeki mescitlerden hırsızlık olaylarının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Mescitlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin mescide girip namaz kılıyor gibi davrandığı, askıdaki ceketlerin ceplerindekileri aldığı ya da üzerindeki ceketle asılı ceketi değiştirdiğini belirledi.

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Eşkal üzerinden çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir işyerinden çaldığı 15 kilo tütün ve tartı aletiyle Yeşildere Mahallesi'nde yakalandı. 1 ayda 14'ü mescit, diğerleri işyerleri olmak üzere 21 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen B.R.İ., gözaltına alındı. Şüphelinin, AÜ Hastanesi'ndeki mescitteki bir ceketin cebinde bulduğu anahtarla otomobil çalıp Yeşildere Mahallesi'ne kadar geldiği de belirlendi. 7 suçtan kaydı bulunan B.R.İ'nin, mahalledeki harabe binalarda kaldığı tespit edildi. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada, çok sayıda çanta, kimlik ve cüzdan bulundu. Şüpheli, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Kameralara yansıyan ilk görüntüde, şüphelinin bir süre doktorun odasının kapsısında beklediği, daha sonra içeri girip çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Bir AVM'nin mescidindeki görüntülerde B.R.İ'nin en arkaya ceketsiz şekilde oturduğu, daha sonra ayağa kalkıp diğer cemaatin askıdaki ceketini aldığı ve ceplerini karıştırıp yerine koyduğu görüldü. Şüphelinin, kendi ceketiyle bir başkasının ceketini değiştirme anları da görüntülere yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
namaz hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamın kayıtlarda 21 tane hırsızlık sabıkası ama hala dışarda hıraızlık yaparken yakalanıyor çünkü rahat yakalansa tekrar çıkacak
komedi???????
onu adliyeye teslim eden polisler karakollarına varmadan adam tutuksuz yargılanmak üzere salıverilebilir çünkü burası türkiye umarım içeri atılmıştır
Bence iyi yapmış, keşke imamları soysaymış, hiçbir işe yaramadıkları halde ömür boyu her ay çuvalla maaş alıp utanmadan millete dürüstlükten doğruluktan, hak hukuk helal haramdan dem vuruyorlar, sanki namaz kılmasını bilmeyene öğretiyorlar dersin, icraatları hep aynı şeylerin tekrarı
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