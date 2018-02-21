Namaz kılıyor gibi davranıp hırsızlık yaptı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içinde kent merkezindeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi ve bir alışveriş merkezindeki mescitlerden hırsızlık olaylarının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Mescitlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin mescide girip namaz kılıyor gibi davrandığı, askıdaki ceketlerin ceplerindekileri aldığı ya da üzerindeki ceketle asılı ceketi değiştirdiğini belirledi.

Eşkal üzerinden çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir işyerinden çaldığı 15 kilo tütün ve tartı aletiyle Yeşildere Mahallesi'nde yakalandı. 1 ayda 14'ü mescit, diğerleri işyerleri olmak üzere 21 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen B.R.İ., gözaltına alındı. Şüphelinin, AÜ Hastanesi'ndeki mescitteki bir ceketin cebinde bulduğu anahtarla otomobil çalıp Yeşildere Mahallesi'ne kadar geldiği de belirlendi. 7 suçtan kaydı bulunan B.R.İ'nin, mahalledeki harabe binalarda kaldığı tespit edildi. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada, çok sayıda çanta, kimlik ve cüzdan bulundu. Şüpheli, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.