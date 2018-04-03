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Namaz sonrası cami avlusunda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 22:22 | Son Güncelleme

Sinop'ta yatsı namazı sonrası cami avlusunda kilitli kalan genç, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta yatsı namazını kılmak için gittiği cami avlusunda kilitli kalan vatandaş polis ekibinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi Emrah Akyol, yatsı namazını kılmak için kent merkezindeki Alaaddin Camisi'ne gitti.

Burada cemaatle birlikte namazı kılan Akyol, daha sonra cami avlusunda bulunan tuvalete girdi. Bu sırada cemaatin tamamının cami avlusundan çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı.

Bir süre sonra tuvaletten çıkan Akyol, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Polisi arayarak yardım isteyen Akyol, imamın camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini belirterek, "Namaz sonrası tuvalete gittim. Çıktığımda kimse yoktu. Ben de polis aradım yardım istedim. Onlar da cami imamına ulaşmışlar, imam da geldi kapıyı açtı." dedi.

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Alaaddin Cam Emrah Akyol Şehit Ömer Can Açıkgöz İmamhatip Lisesi

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