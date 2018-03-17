Namık Kemal Zeybek’ten Türk çıkışı

Siyasetçi, eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, ‘Çanakkale Destanı ve Türk’ün Nevruz Bayramı’ konulu söyleşide konuştu. Zeybek, “Ey dünya insanları hepiniz biraz Türksünüz” dedi. İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda yapılan söyleşiye konuşmacı olarak katılan Zeybek, “Yazar, Amerika’ya gitmiş maya kızıyla evlenmiş ve mayaların aslında Türk olduğunu öğrenmiş. Buradan merak sarmış Türklük konusunda derinleşmiş. Bakmış ki hangi millete gitse orada Türk’ten bir şeyler var. İnançlarında, kültürlerinde yaşama biçimlerinde ama bir şeyler var. O yüzden yanlış anlamış ve demiş ki “Ey dünya insanları hepiniz Türk’sünüz” Türk olmak öyle kolay bir şey mi neden hepsi Türk olsun Tarihi bir gerçeklik var. Bugünü ve geleceği biraz derine gideceğiz. Millet diyoruz biz bugün. Boylar birleşmiş budun olmuş. Ey Türk budun, ey Türk oğuz beyleri nasıl bir hitaptır bu Bildiğiniz bir gerçeği hep birlikte hatpırlayalım. İnsanoğlu bu yeryüzünde, yüzbinlerce yıl insanoğlunun ataları anaları hayatlarını sürdürebilmek için, ağaçlardan yemiş topladılar. Irmaklardan su içtiler ve kolay avlanabilir hayvanları avladılar öyle yaşadılar. İnsanlar o zaman soylar halinde yaşıyordu. Milletler yoktur daha. Milletlerin oluşması için tarım uygarlığının gerçekleşmesi beklenildi. Koyunları, sığırları evcilleştireceksin. Madenler kullanacaksın. Atı evcilleştireceksin, atın evcilleştirilmesi atom uygarlığı kadar önemlidir. Tarım uygarlığını başlatan Türklerdir. Bu bilindik bir gerçektir. Bunu sadece ben değil, sadece Atatürk değil, Batılı birçok bilgin söylüyor ve yazıyor” dedi.

İlk Kavim Türk’ün Ülküsü

“Kızıl Elma: İlk Kavim Türk’ün Ülküsü” kitabında bunları belgeleriyle ve bilginlerin bilgileriyle açık seçik net ortaya koyduğunu ifade eden Zeybek, “Türkler bunu Orta Asya’dayken yaptılar. Pırıl pırıl insanların yaşamasına uygun cennet gibi bir vatan Harika bir iklim, güneyin kavurucu sıcakları gelmiyor, kutupların rüzgarını kesiyor. İnsanların yaşaması için son derece uygun bir alan. Burada bir kavim oluştu tarım uygarlığı oluştu. Bunların Ataları da kutup yıldızından geldi diyorlar. Burada Türkler oluştu. Sonra buraya sığmaz oldular ve iklim değişti dünyanın birçok yerine gittiler. Mezopotamya’ya gelenlere Sümerliler denildi. Sümer sözü Türkçe de “doruk” demektir. Altaylılarda bugün üç doruk dağ var Altaylılar diyor ki üç doruğun ortasındaki alan diyorlar. Biraz sıkıcı bir dinin ayrımındayım ama bunları söylemeliyim. Efendilerim sonra ne oldu Bir kısmı gitti Sümerli oldu, bir kısmı Roma’yı kurdu. Sümerliler gelince Dicle ile Fırat’ın birleştiği bölgeye yerleştiler. Sümerlerin üstüne Babiller geldi. Biz onlara uygarlığı öğrettik ama bir süre sonra onlarda kayboldular. Bir kısmı boğazdan geçip Amerika’ya gittiler. Maya uygarlığı, İnka uygarlığı kurdular. Maya sözünü bilir misiniz nedir? Yoğurdun mayası değil. Türkmenler bilir bunu. Maya dişi devedir. Orda maya uygarlığı var. Onların maya dedikleri de dişi bir varlıktır. Vaktiyle bir İngiliz Hindistan’da görevliyken Himalayalar da bir araştırma yapıyor. Dört kitap yazmış. 12bin yıl önce Avrasya’yı Uygurlular yönetiyordu. Bugünkü mayalar Amerika’nın kuzeyindeki mayalar, şuanda 8 milyon civarındalar. Atatürk diyor ki bunların dili Türkçe olmalıdır. Tahsin Bey’e görev veriyor. Git mayaları araştır ve ilk bulduğunu bana getir diyor. O da bakıyor ki her taraf tepek o zaman diyor senin soyadın Maya Tepek olsun. Tahsin Mayatepek işte o adam. Atatürk’ten sonra Türklük defteri kapatılıyor” diye konuştu.