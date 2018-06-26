"Namluda mermi olduğu halde silahlarını halka doğrulttular"

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan polis memuru Ferhat Karadavut, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı. Darbe girişimi sırasında evde olduğunu, daha sonra emniyet müdürlüğüne gittiğini anlatan Karadavut, vatandaşların Donanma Komutanlığı'nın önünde toplandıklarını öğrenince diğer polislerle birlikte burada görev aldıklarını söyledi. - Tutuksuz sanık F.M.M: "Yaklaşma, tanımam vururum"

Halkın, Donanma'nın kapısının önünde darbe karşıtı sloganlar attığını, 'Siz Türk askeri değil misiniz. Nasıl Türk milletine darbe yaparsınız' şeklinde askerlere tepki gösterdiğini belirten Karadavut, ortamın çok gergin olması nedeniyle askerler ile vatandaşlar arasında tampon oluşturduklarını belirtti. Karadavut, o esnada Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in gelerek, askerlere talimat verdiğini belirterek, "Bazı vatandaşlar birliğin duvarlarına tırmanmıştı. O sırada, aynı zamanda komşum olan astsubay F.M.M, silahıyla koşarak geldi. Vatandaşlara, 'duvardan inin. Vur emri var, ateş ederim' şeklinde bağırdı. Ben de yanına giderek, 'beni tanımıyor musun neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. O da bana, 'yaklaşma, tanımam vururum. Kesin emir var' dedi. Komşum olduğu için bu hareketine çok şaşırmıştım. Moralim bozulmuştu.' şeklinde konuştu. -"Askerler diz çöküp halka nişan aldı" Elinde tabancasıyla gelen Tuğamiral Hayrettin İmren'in emriyle askerlerin uzun namlulu silahların kurma kolunu çekip diz çökerek vatandaşlara doğru nişan aldıklarını aktaran Karadavut, "Daha sonra askerler ardı ardına havaya ateş etti. Hayrettin İmren de ateş etti. Halk daha da galeyana geldi. Vatandaşları engellemekte zorlanıyorduk. Üzerimize spot ışıkları tuttukları için kaç kişi olduklarını göremedik. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı İdris Alp gelerek halkı sakinleştirdi. Daha sonra askerler gerçi çekildi." diye konuştu.

Karadavut, İmren'in kendisiyle görüşmeye giden İlçe Emniyet Müdürüne silah çektiğini duyduğunu da sözlerine ekledi. Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin, "Askerler, vatandaşların orada darbe girişimini engellemek için olduğunu biliyorlar mıydı?" şeklindeki sorusu üzerine tanık Karadavut, "Vatandaşlar oraya, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, darbe yapıldığı bilinciyle geldi. Darbe karşıtı slogan attılar, söylemlerde bulundular. Buna rağmen askerler havaya ateş ettiler. Namluda mermi olduğu halde silahlarını halka doğrulttular. Askerlerin darbe yanlısı olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı. Karadavut, askerlere emirleri, dönemin Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral tutuklu sanık Hayrettin İmren'in verdiğini, tutuksuz sanık astsubay F.M.M'nin de darbeden haberdar olduğunu ve bilinçli hareket ettiğini de söyledi. -"Halkı sindirebilseydiniz, devamını da getirecektiniz" Söz alan tutuklu sanık Hayrettin İmren, tanık Karadavut'un beyanını kabul etmediğini belirterek, "Bazen televizyonlardan polisin can güvenliğini korumak için havaya ateş ettiğini görüyoruz. Askerler de durup dururken mi ateş etti. Onlar da kendilerini korumak için ateş etti. Ayrıca ben ateş etmedim." diye konuştu.

Tanık polis memuru Ferhat Karadavut, İmren'in doğru söylemediğini ifade ederek, "Siz canınızı kurtarmak için ateş etmediniz. Duvara çıkan sivil halka vur emri verdiniz. Eğer halkı sindirebilseydiniz, devamını da getirecektiniz. Sizin de ateş ettiğinizi gözlerimle gördüm." dedi. Karadavut, İmren'in yanında emir astsubayı İsmet Coşkunu da gördüğünü ifade etti. - Tanık Adem Demir Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı önünde görevli olan diğer tanık polisi memuru Adem Demir, askerlerin ateş etmesiyle bazı vatandaşların galeyana geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bazı vatandaşlar, halkı sakinleştirmek için üssün duvarına tırmandı. Astsubay F.M.M, silahıyla koşarak geldi. Vatandaşların duvardan inmesini, vur emri olduğunu, aksi halde ateş edeceğini söyledi. O anda kendisine engel oldum, 'halka mı sıkacaksın' diye uyardım. Duvara çıkanları vuracağını söyledi. Silahını indirmesini söyledim, fakat beni dinlemedi. F.M.M'nin darbeden haberdar olduğu ve bilinçli hareket ettiği hareketlerinden belliydi. O sırada Üs Komutanı Hayrettin imren geldi. Silahını belinden çıkararak, 'Benim vur emrim var, vururum' dedi. Daha sonra ilçe emniyet müdürümüze silah doğrultarak, havaya ateş etti. Bunun üzerine vatandaşların tepkisi daha da arttı. Bazıları üstünü başını yırtarak tepki gösterdi. Bazı askerler de diz çökmüş vaziyette uzun namlulu silahlarını halka doğrultmuşlardı."

-"Komutanlar darbeden habersiz olamaz" Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin, "Oradaki komutanların darbe girişiminden haberleri var mıydı?" şeklindeki sorusuna Demir, "Komutanlar, darbe girişiminden habersiz olamaz. O saatte bütün televizyonlar kalkışmayla ilgili haberler, görüntüler yayınlıyordu. Başbakan açıklama yapmıştı." şeklinde cevapladı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İmren, "Gördüğünüz kişi ben miydim, başkasıyla karıştırmış olabilir misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Demir, "Yüzünüzü gördüm. Sizi başkasıyla karıştırmam mümkün değil. Müdür beye nasıl silah çektiğinizi, havaya ateş ettiğinizi net olarak hatırlıyorum." diye konuştu. - Tahliye talebi Darbeci amirallerle irtibatının bulunduğu, onları darbe toplantılarına götürdüğü ve kaçtıkları dönemde sakladığı, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğu iddia edilen tutuklu sanık "Mert" kod isimli Yakup Dalkılıç tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Dalkılıç'ın tahliye talebinin reddedilmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yakup Dalkılıç'ın tahliye talebinin reddine, tutuklu sanık Arif Çırtlık'ın reddi mahkeme talebinin uygun bulunmadığı görüşüyle Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vererek, diğer tanıkların dinlenilebilmesi için duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.