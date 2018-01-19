Namlular Afrin'e döndü! 7 nokta 4 ana üs

Afrin operasyonu için ABD ve Rusya ile görüşmeler sürerken, Hatay ve Kilis üzerinden Afrin sınırına tank desteğinde ağır silah sevkiyatı hızlandı. Reyhanlı ilçe sınırlarına yapılan taciz atışlarına tank ve topçu atışları ile karşılık veriliyor. Namlular Afrin’e çevrilirken Münbiç ve Kobani bölgelerinde ÖSO grupları ile terör örgütü YPG’liler arasında çatışmalar başladı. İki bölgedeki YPG hedefleri de tank ve toplarla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Olası harekât hazırlığı kapsamında son iki gün içinde Güneydoğu’daki askeri kışlalardan sınır hattına yoğun tank ve ağır silah sevkiyatı arttı. Bölgeye tank ve techizatların yanı sıra son sistem savaş araçları da getiriliyor.

TOP ATIŞLARI GÜN BOYU SÜRDÜ

Dün Azez ve Mare bölgesi ile Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinden, Parsa Dağı’ndaki terör örgütü hedefleri ateş altına alındı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Reyhanlı’ya uzanan sınır hattında yer alan Parsa Dağı’nın devamı olan Darmık Dağı’ndaki YPG mevzileri de tank ve top atışları ile vuruldu. Yoğun sis ve yağmura rağmen top atışları gün boyu sürdü. Kilis’in Çalkaya bölgesinden Darmık Dağı’na atılan atışlar sınır hattından rahatlıkla izlendi.