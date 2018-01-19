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Namlular Afrin'e döndü! 7 nokta 4 ana üs

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 04:46 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Afrin operasyonu için nefesler tutulurken, namlular Afrin’e döndü. Sınırda teyakkuza geçen asker, Ankara’dan talimat bekliyor. Münbiç ve Kobani’deki YPG’ye ait hedefler de tank ve toplarla vuruluyor.

Namlular Afrin'e döndü! 7 nokta 4 ana üs

Afrin operasyonu için ABD ve Rusya ile görüşmeler sürerken, Hatay ve Kilis üzerinden Afrin sınırına tank desteğinde ağır silah sevkiyatı hızlandı. Reyhanlı ilçe sınırlarına yapılan taciz atışlarına tank ve topçu atışları ile karşılık veriliyor. Namlular Afrin’e çevrilirken Münbiç ve Kobani bölgelerinde ÖSO grupları ile terör örgütü YPG’liler arasında çatışmalar başladı. İki bölgedeki YPG hedefleri de tank ve toplarla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Olası harekât hazırlığı kapsamında son iki gün içinde Güneydoğu’daki askeri kışlalardan sınır hattına yoğun tank ve ağır silah sevkiyatı arttı. Bölgeye tank ve techizatların yanı sıra son sistem savaş araçları da getiriliyor.

TOP ATIŞLARI GÜN BOYU SÜRDÜ

Dün Azez ve Mare bölgesi ile Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinden, Parsa Dağı’ndaki terör örgütü hedefleri ateş altına alındı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Reyhanlı’ya uzanan sınır hattında yer alan Parsa Dağı’nın devamı olan Darmık Dağı’ndaki YPG mevzileri de tank ve top atışları ile vuruldu. Yoğun sis ve yağmura rağmen top atışları gün boyu sürdü. Kilis’in Çalkaya bölgesinden Darmık Dağı’na atılan atışlar sınır hattından rahatlıkla izlendi.

Milliyet’e konuşan Çalkaya köyü halkı, karşıda gelen taciz atışlarına sınırdaki askeri birliklerden yoğun atışlar yapıldığını ve top atışlarının zaman zaman seri halde devam ettiğini belirtti.

Afrin’e harekât kapsamında planlamalar da tamamlandı. Bölgeye yönelik saldırıya ilişkin dört ana üslenme alanı oluşturuldu. Azez, Mare, Telrifat ve İdlip bölgesinde ise harekâtı yönetecek askeri yönetim merkezi belirlendi. Harekâta ilk etapta yedi noktadan başlanması bekleniyor. Bu kapsamda Afrin ve Tel Rifat bölgesine ulaşan 12 noktada bulunan beton duvarlar kaldırıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunca harcama bunca yığma boşa yapılmıyor. Bir gece ansızın gelebiliriz gerçekten. Savaş yanlısı olmakla güvenliği sağlamak arasında ölüm açısından fark yok aslında. İkisinde de insanlar ölüyor fakat birisi daha fazla ölmesin diye yapılıyor diğeri daha fazla ölüm olsun diye. Zaman hızlı geçiyor yıllar yıllar oldu ırak-suriye meselesi. Bekleyerek bir sonuç elde edilmediği gibi daha kötüye gitti. En hazır olduğumuz, düşmanın en hazırlıksız olduğu zamanda müdahale yapılacak büyük ihtimal. Allah yardımcıları olsun. Devlet meselesi bu burada bize söz düşmüyor. Umarım doğru kararlar alırız inşaAllah
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