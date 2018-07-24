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Nan bağışlayarak umut verenler ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:16 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı'na düzenli kan bağışında bulunanlara plaket ile madalya verildi

Samsun'da Türk Kızılayı'na düzenli kan bağışında bulunanlara plaket ile madalya verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezince ödül töreni düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, Türk Kızılayı'nın Türkiye ve dünyada örnek gösterilen bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, "Biz, Kızılay ile gurur duyuyoruz. Kızılay yardım çalışmaları hem de kan bankası yönü ile çok kutsal bir görev yapıyor." dedi.

Gençleri ve emeklileri, Türk Kızılayı faaliyetlerine katılmaya davet eden Vali Kaymak, "Gençlere ve emeklilere sesleniyorum. Burada çalışmalara katılabilirsiniz. Bu sosyal faaliyetler insana mutluluk katıyor. Vatandaşlarımız buraya vakit ayırarak farklı bir hizmet etmiş oluyor." diye konuştu.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise çağın kan bankacılığında, son teknolojik olanaklardan yararlandıklarını dile getirdi.

Kan merkezlerinin en önemli unsurlarının kan bağışçıları olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Çünkü onlar olmadıktan sonra yaptığınız hiçbir şeyin anlamı yok." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Habib Demirel de kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Yaklaşık iki ay önce kanserden vefat eden Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Korhan Çömezoğlu'nun eşi Hülya Çömezoğlu'na plaket takdim edildi.

Törende, 45 kez kan bağışı yapan 15 kişiye plaket, 35 kez kan bağışı yapan 23 kişiye altın, 25 kez kan bağışı yapan 46 kişiye gümüş ve 10 kez kan bağışı yapan 498 kişiye ise bronz madalya verildi.

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