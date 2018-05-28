Nancy Ajram İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, uzun bir aradan sonra Ajram, Ramazan Bayramı'nın 2. günü İstanbul Pullman Otel ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak.
Son albümünü 2017 yılında çıkaran Ajram, yaklaşık 15 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından İstanbul'da gerçekleştireceği konserin haberini sevenleriyle paylaştı.
Küçük yaşlarda katıldığı bir yarışma programını kazandıktan sonra Lübnan'ın en genç şarkıcılarından biri olan Ajram, yarışmanın ardından "Mihtagalak" adlı ilk albümünü 1998 yılında çıkardı.
İkinci albümü "Sheel Oyoonak Anni 2000"nin ardından üçüncü albümü olan ve 2003 yılında piyasaya sürülen "Ya Salam" ile müzik dünyasında başarılı bir çıkış sağlayan sanatçı, Sharam El Sheikh'te "Oscar video clips" festivalinde "2003 Yılının En İyi Arap Şarkıcısı" ünvanını aldı.
Çocuklara yönelik 2007 yılında çıkardığı "Shakhbet Shakhabeet" başlıklı albümü ile de Ajram, Arap dünyasının önemli sanatçıları arasına girdi.
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