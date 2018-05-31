Nano plastikler denizdeki organizmalarda birikiyor

SİNGAPUR (AA) - Plastik nano partiküllerin, denizde belli başlı organizmalarda biriktiği tespit edildi.
Ulusal Singapur Üniversitesinin yaptığı araştırmada, bir mikro metreden küçük plastik nano partiküllerin, denizdeki organizmaları nasıl etkilediğini anlamak için kaya midyesi ve larvaları incelendi.
Araştırmada, larva aşamasındayken besin zannedilerek tüketilen nano plastiklerin, yetişkin olana kadar kaya midyesinin içinde muhafaza edildiği ve biriktiği görüldü.
Bu durumun, organizmaların 3 saat boyunca yüksek miktarda nano plastiğe maruz kalmaları halinde bile gözlendiği vurgulandı.
Uzmanlar, denizdeki organizmalarda bu birikimin, besin zincirine taşınabileceği uyarısında bulundu.
Dünyadaki denizlerde 150 milyon tondan fazla plastik bulunduğu tahmin ediliyor.
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