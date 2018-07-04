NARGİLE KAFE HAYVANAT BAHÇESİ ÇIKTI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Sosyal Medyada yer alan nargile kafede aslan sergilendiği paylaşımları üzerine adı geçen yere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri, incelemelerde bulundu. Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Bir aslanın, nargile kafede cam kafeste tutulduğu şeklinde görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beykoz'daki sözkonusu yerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede adı geçen yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi. Aslanın rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulduğu ve gezme alanlarının olduğu görüldü. Kafeste yaşayan aslanın isminin Khalessi olduğu ve 1 yaşında olduğu öğrenildi
Görüntü Dökümü
-----------------------------
-Mekan
-İçeride bulunan hayvanlar
-Aslanın gezme alanı
-Kafesinden detay
-Aslandan detay
-Genel ve detaylar
-------
Sosyal Medyada paylaşılan görüntüler
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...
Arabada fuhuşun sonu kötü bitti
Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum