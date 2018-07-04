Nargile kafe hayvanat bahçesi çıktı

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL Medyada yer alan nargile kafede aslan sergilendiği paylaşımları üzerine adı geçen yere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri, incelemelerde bulundu. Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bir aslanın, nargile kafede cam kafeste tutulduğu şeklinde görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beykoz'daki sözkonusu yerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede adı geçen yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi. Aslanın rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulduğu ve gezme alanlarının olduğu görüldü. Kafeste yaşayan aslanın isminin Khalessi olduğu ve 1 yaşında olduğu öğrenildi

Görüntü Dökümü

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-Mekan

-İçeride bulunan hayvanlar

-Aslanın gezme alanı

-Kafesinden detay

-Aslandan detay

-Genel ve detaylar

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Sosyal Medyada paylaşılan görüntüler



