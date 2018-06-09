Nargilenin marpucu 6 bin dolarlık tespihe dönüştü

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Koleksiyoner Tolga Arslan, çocukluğundan beri büyük ilgi duyduğu tespihlere olan tutkusunu, sergiye dönüştürdü. Arslan'ın sergilediği tespihler arasında yer alan antika bir nargilenin marpucundan yapılmış, yeşil, pembe, sarı ve mavi renklerin hakim olduğu "Yedi Renk Osmanlı" isimli tespihe 6 bin dolar değer biçiliyor.

Organizatörlük yapan Arslan, tespih yapımını merak ederek 2007'den itibaren bu işle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Tespih sayısının artması ve talep görmesi üzerine Arslan, 600'ün üzerinde tespihin yer aldığı koleksiyonundan 110 tanesini, Ankara Müzayedecilik Evi ve Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'den önce kullanılan ağaç eşyalar, katalin maddesinden yapılmış sümen takımlar, nargile marpucu ve antika mühürleri ustalara vererek tespihe dönüştürdüğünü ve zikrin dünyasına yeni bir hayat kattığını söyledi.

Koleksiyonunda formülasyon malzemeden dönüşüme uğramış katalin tespihlerin yanı sıra kehribar, firuze, fildişi, mamut dişi, kuka gibi malzemelerden yapılan tespihlerin de bulunduğunu aktaran Arslan, "Bu sergide yer alan tespihleri ortaya çıkarmak için Türkiye'deki en iyi 20 tespih ustasıyla çalıştım. Ustalara objeleri götürüyorum, onlar kendi işçiliklerini katıyorlar. Koleksiyondaki tespihler, genelde 33'lük. Bu sergide 110 tane tespih var ama koleksiyonumda 600'ün üzerinde tespih bulunuyor." dedi.