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’Narkotik Eğitim Tır’ı 4 bin kişiye eğitim verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ’a gelen ’Narkotik Tırı’nda 4 bin kişi uyuşturucu kullanımının zararları hakkında bilgilendirildi.Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından sekretaryası yürütülen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararı gereği, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait Hedef Olma Hedefsiz Kalma Projesi kapsamında 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Narkotik Eğitim Tırı bir haftalığına Tekirdağ’a geldi.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene, Çerkezköy ve Kapaklı ilçesini dolaşan Narkotik Eğitim Tırını 4 bin civarında öğrenci ve vatandaş ziyaret etti.

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ’a gelen ’Narkotik Tırı’nda 4 bin kişi uyuşturucu kullanımının zararları hakkında bilgilendirildi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından sekretaryası yürütülen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararı gereği, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait Hedef Olma Hedefsiz Kalma Projesi kapsamında 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Narkotik Eğitim Tırı bir haftalığına Tekirdağ’a geldi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene, Çerkezköy ve Kapaklı ilçesini dolaşan Narkotik Eğitim Tırını 4 bin civarında öğrenci ve vatandaş ziyaret etti. Ziyaret esnasında tırda görevli 2 Narkotik Eğitim Uzman Polisi ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile öğrencilere 12 adet bilgisayar 20 adet interaktif eğitim paneli ile birlikte uyuşturucu madde kullanımının zararları hakkında bilgi verildi.
Proje kapsamında Tekirdağ’a gelen Narkotik Eğitim Tırını, Vali Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Çerkezköy İlçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve kamu kurum yöneticileri ziyaret etti.

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