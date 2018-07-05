Narkotik ekiplerinden şok uygulama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Üsküdar’da şok uygulama gerçekleştirdi.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde daha önce yapılan istihbarat ve teknik takip çalışmalarını değerlendiren narkotik ekipleri, internet kafeler, oyun salonları, parklar, metruk binalar ve inşaat arazilerine yönelik şok baskınlar düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleri de kullanıldı.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan şahıslar gözaltına alınırken, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

