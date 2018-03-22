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Narlıdere Metrosu için son adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:51 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapımı için başlattığı ihale sürecinin ikinci aşamasını 30 Mart’ta gerçekleştirecek.

Narlıdere Metrosu için son adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapımı için başlattığı ihale sürecinin ikinci aşamasını 30 Mart’ta gerçekleştirecek. 2. aşama ihalede, 9’u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunacak.
7,2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşacak Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşme imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım ihalesi için başlattığı süreci son aşamaya taşıdı. İlk aşaması 9 Ocak 2018 günü yapılan ve çoğu konsorsiyum 15 oluşumun teknik tekliflerini sunduğu ihalede sıra ikinci aşamaya geldi. Sunulan teknik tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesinin ardından, bu aşamada mali teklif sunacak firmalar belirlendi. 30 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2. aşama ihalede, 9’u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunacak.

Narlıdere Metrosu için son adım

Narlıdere Metrosu için son adım

Narlıdere Metrosu için son adım

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