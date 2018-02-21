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Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Erzurum’un Narman ilçesinde mehteran takımı ve atlı birlikler eşliğinde Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.Protokol ve çok sayıda vatandaş Narman Merkez Camii önünde toplandı.

Erzurum’un Narman ilçesinde mehteran takımı ve atlı birlikler eşliğinde Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Protokol ve çok sayıda vatandaş Narman Merkez Camii önünde toplandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’nde, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “En Büyük Asker Bizim Asker”, “Türkiye Türk’tür Türk Kalacak”, şeklinde slogan atıp tekbir getiren topluluk ellerinde Türk Bayraklarıyla Atatürk Caddesine kadar yürüdü.
Etkinlik kapsamında Narman Şehitliği ziyaret edilerek Saygı Duruşunda duruldu ve İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmetçik için dua edildi.
Etkinlikte söz alan Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, ilçede 7 den 70 e herkesin tek vücut olduğunu söyledi.
Başkan İşleyen, “Afrin’de Allah’a şükürler olsun bizim topraklarımız işgal edilmedi. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşını bilen bir milletin sadece orada sınır güvenliğimiz için birkaç çeteden oluşmuş kişilerle verdiğimiz mücadeledir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik duruş göstermiştir. FETÖ olaylarında göstermiş olduğu duruşu televizyonlarda görüyorsunuz dünyaya meydan okuyan dik duruşuyla biz onun ve Türk ordusunun arkasından onlara destek olmak için toplandık. Devletimizin ve Mehmetçiklerimizin arkasında her daim dimdik duracağız.” dedi.
Yürüyüşe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Ak Parti Narman İlçe Başkanı Metin Okumuş, sivil toplum kuruluş üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

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Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı
2 / 7

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı
3 / 7

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı
4 / 7

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı
5 / 7

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı
6 / 7

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı
7 / 7

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı
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