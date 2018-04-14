Narnia Günlükleri müzikali sahnelendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Narnia Günlükleri" müzikali sanatseverlerle buluştu.

Clive Staples Lewis'in yazdığı oyunu yöneten Sabri Özmener prömiyer öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada oğluna hediye etmek üzere yola çıktığını belirterek, "Narnia Günlükleri, bütün dünyada filmleri çekilmiş, kitapları okunmuş ve tiyatro sahnesine taşınmış bir eser. Kitabı ve filmi çok ünlü. Temelde anlatılan şey ise sevgi. Sevgiyle bu dünyada çözülemeyecek bir şeyin olmadığı, masum, inançlı ve yüreğinde insan, hayvan ve doğa sevgisi olan herkesin bütün zorlukları aşabileceğini anlatan, küçük bir kız çocuğunun hayalinden herkese hayal kurduran bir oyun." diye konuştu.

Oyunda 41 kişilik bir kadronun görev aldığının altını çizen Özmener, "7 Mayıs'ta 15 yıldır devam eden "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" için Van'a gideceğiz. Van'daki çocuklara oynayacağız. Bu da bizim için büyük bir kıvanç olacak." dedi.

Özmener, 6 kişilik bir orkestranın da oyunda canlı müzik performansı sergilediğine işaret ederek, 23 şarkı olduğunu dile getirdi.