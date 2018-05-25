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NASA duyurdu: ABD 46 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

25.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 2019 yılından itibaren, uzay şirketleriyle ticari ortaklıkları geliştirmek ve ABD'nin Ay yüzeyindeki varlığını sürdürülebilir hale getirmek amacıyla Ay'a insanlı uzay aracı göndereceklerini açıkladı.

NASA duyurdu: ABD 46 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

NASA, ABD'nin "Ay yüzeyinde varlığını sürdürülebilir" kılmak amacıyla 2019 yılından itibaren bir dizi robotik uzay misyonu gerçekleştirecek. Bir sonraki aşamada Ay'a insanlı uzay aracı gönderilecek.

ABD, Ay'a en son 1972'de astronot göndermişti.

Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump NASA'ya Ay'a insan gönderilmesi için talimat vermişti.

Ay'a ilk kez 1969'da Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Edwin Eugene

Perşembe günü NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, astronotlar için Ay'ın yüzeyinde ABD'nin gelecek uzay keşifleri için gereken bilim ve teknoloji araçlarını kurmak temel amaç.

Washington'da bulunan NASA'nın Bilim Görevleri Müdürlüğü'nün yöneticisi Dennis Andrucyk, yol haritalarını şöyle özetledi:

"Gelecekte Ay'a Ticari Taşıma Hizmetleri'nin (CLPS) görevleri için uzay araçlarının inebileceği alanlarla ilgili de bilimsel veriler sağlanacak. Böylece NASA da Ay ortamını daha iyi tanıyacak."

ABD: Astronotları yeniden Ay'a göndereceğiz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen yıl yaptığı açıklamada Ay'da sadece ayak izleri ve bayrak bırakmanın yeterli olmadığını söylemiş, "Astronotları yeniden Ay'a göndereceğiz" demişti.

SpaceX'in kurucusu ABD'li girişimci Elon Musk da bir süredir "Ay turizmini" başlatmak hayalini paylaşıyor.

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