NASA duyurdu: ABD 46 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.
NASA, ABD'nin "Ay yüzeyinde varlığını sürdürülebilir" kılmak amacıyla 2019 yılından itibaren bir dizi robotik uzay misyonu gerçekleştirecek. Bir sonraki aşamada Ay'a insanlı uzay aracı gönderilecek.
ABD, Ay'a en son 1972'de astronot göndermişti.
Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump NASA'ya Ay'a insan gönderilmesi için talimat vermişti.
Perşembe günü NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, astronotlar için Ay'ın yüzeyinde ABD'nin gelecek uzay keşifleri için gereken bilim ve teknoloji araçlarını kurmak temel amaç.
Washington'da bulunan NASA'nın Bilim Görevleri Müdürlüğü'nün yöneticisi Dennis Andrucyk, yol haritalarını şöyle özetledi:
"Gelecekte Ay'a Ticari Taşıma Hizmetleri'nin (CLPS) görevleri için uzay araçlarının inebileceği alanlarla ilgili de bilimsel veriler sağlanacak. Böylece NASA da Ay ortamını daha iyi tanıyacak."
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen yıl yaptığı açıklamada Ay'da sadece ayak izleri ve bayrak bırakmanın yeterli olmadığını söylemiş, "Astronotları yeniden Ay'a göndereceğiz" demişti.
SpaceX'in kurucusu ABD'li girişimci Elon Musk da bir süredir "Ay turizmini" başlatmak hayalini paylaşıyor.
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