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NASA Güneş'e "kaşif" gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

NASA Güneş'e "kaşif" gönderiyor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ağustos ayı başında gizemlerini çözmek umuduyla Güneş'e keşif aracı gönderiyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, Parker Solar Probe (Parker Güneş Kaşifi) adı verilen otomobil büyüklüğündeki aracın, 6 Ağustos'tan sonra Delta 4 roketiyle fırlatılacağı bildirildi.

Parker Güneş Kaşifi'nin, yıldızın korona adı verilen milyon derecelik atmosferinde Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtildi.

Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.

Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.

Bilim adamları, aracın ısıyı kesen kalkanının, görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
güneş Keşif Aracı NASA

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