NASA ilk ticari insanlı uzay uçuşlarının astronot kadrosunu açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, özel firmaların ürettiği uzay mekikleri ile yapılacak insanlı test ve ilk görev uçuşlarına katılacak astronotların adlarını açıkladı.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Boeing firmasının ürettiği "CST-100 Starliner" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Eric Boe, Christopher Ferguson ve Nicole Aunapu Mann'ın, SpaceX'in ürettiği "Crew Dragon" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda ise astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'in görev alacağı belirtildi.

Her iki şirket de test uçuşlarını başarıyla tamamladıkları takdirde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot gruplarını taşıyacakları görev uçuşlarına başlayacak.

NASA'nın açıklamasında Starliner mekiğinin ilk görev uçuşunda astronotlar Josh Cassada ve Sunita Williams'ın, Crew Dragon'un ilk görev uçuşunda ise astronotlar Victor Glover ve Michael Hopkins'in yer alacağı ifade edildi.

Görev uçuşlarında Amerikalı astronotlar dışında NASA'nın ISS'te birlikte çalıştığı uluslararası ortaklarının personeli olan astronotlar da bulunacak.