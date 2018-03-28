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NASA James Webb Teleskobunu fırlatmayı erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Teleskop en erken 2020'de fırlatılacak

CAPE CANEVERAL / Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelecek nesil uzay teleskobu James Webb'i fırlatmayı 2020'ye erteledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, teleskopta tamamlanması gereken görevlerle ilgili yürütülen bağımsız araştırma sonucu daha önce 2019 olarak belirlenen fırlatma tarihinin Mayıs 2020'ye ertelediği belirtildi.

NASA araştırmacılarından Thomas Zurbuchen, telekonferansla yaptığı açıklamada, NASA'nın işin boyutunu tam kestiremediğini, bu kadar kompleks bir makine için kestirme yollar olmayacağını kaydetti.

Kapsamlı testlerin misyonun başarıya ulaşmasını sağlamak için tek yol olduğunu vurgulayan Zurbuchen, James Webb Uzay Teleskobu'nun montajı ve testi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Teleskop hazırlanırken bazı yanlışlar yapıldığını, bunların işi daha da yavaşlattığını ifade eden Zurbuchen, "Kısacası, bunu uzaya gönderirken tek bir şansımız var, başarısızlık bir seçenek değil." ifadesini kullandı.

Tam fırlatma tarihi belirlendiğinde NASA, teleskobun maliyeti için yeni bir tahmin yapacak. Projeye şu ana kadar 7,3 milyar dolar aktaran NASA, maliyetin ABD Kongresinin verdiği 8 milyar dolarlık ödeneği geçebileceğini belirtiyor.

Astronotların ziyaret ettiği Hubble Teleskobunun aksine, Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek James Webb Teleskobu ulaşılamaz bir bölgede olacak.

Hubble, 1990'da fırlatıldığında teleskoptaki aynalardan birinde çıkan sorun nedeniyle görüntüleri bulanık alıyordu. Astronotlar, Hubble'ı 1993'te tamir ederek bu sorunu gidermişti.

James Webb Teleskobu, sahip olduğu teknolojiyle, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Big Bang"den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

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