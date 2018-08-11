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NASA uzay aracının Güneş'e yolculuğu ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

NASA uzay aracının Güneş'e yolculuğu ertelendi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), bu sabah Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatmayı planladığı Parker Solar Probe (Parker Güneş Kaşifi) uzay aracının yolculuğu, son anda çıkan teknik arıza nedeniyle ertelendi.

NASA, fırlatış için geriye sayımın son bir dakikasında, Delta 4 roketiyle fırlatılması beklenen otomobil büyüklüğündeki uzay aracının yolculuğunun teknik bir nedenden ötürü ertelendiğini duyurdu.

Yetkililer, 1 buçuk milyar dolara mal olan uzay aracını fırlatmayı yarın yeniden deneyecek.

Saatteki hızı 690 bin kilometreye ulaşması beklenen aracın, Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşarak, büyük yıldızın atmosferi hakkında bilgi toplaması planlanıyor.

Uzay aracının Güneş'e dönük kısmı yörüngede bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı şekilde geliştirilen, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı aracı yaklaşık 30 derecede tutacak.

Parker Güneş Kaşifi'nin, korona adı verilen milyon derecelik atmosferinde 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtiliyor.

Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.

Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.

Bilim adamları, aracın ısıyı kesen kalkanının, görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cape Canaveral Parker Solar Probe

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