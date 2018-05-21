BURCU ÇALIK- Mars toprağından oksijen üretme projesiyle NASA'nın yarışmasında dereceye giren Serhat-Onur Yüksel kardeşler, ödül olarak İngiltere'de alacakları dil eğitimine başlamak için yol ve konaklama desteği bekliyor. Ankara'nın Batıkent semtinde yaşayan Yüksel ailesinin 17 ve 18 yaşlarındaki oğulları Onur ve Serhat, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Türkiye ayağı ile ODTÜ iş birliğinde Nisan 2017'de düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nda (NASA Space Apps Challenge) ikinci oldu. NASA, "Mars Toprağından Oksijen Üretimi" projeleriyle başarı yakalayan kardeşleri yurt dışında dil eğitimi ile ödüllendirdi. Kazandıkları ödülün sevincini yaşayan kardeşler, karşılarına çıkan yol ve konaklama masrafları nedeniyle hayallerini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle NASA'dan kazandıkları ödülü kullanamayan çocukları için çaldığı bir çok kapıdan sonuç alamayan anne Ebru Yüksel (40), oğullarının iyi eğitim alabilmesi için destek bekliyor. Ev hanımı olan 40 yaşındaki Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıllık evliliğinin meyvesi iki oğluyla gurur duyduğunu vurguladı.

Yüksel, "Oğullarım, ODTÜ ve NASA'nın ortak hazırlamış olduğu bir proje yarışmasına katıldılar ve Türkiye ikinciliği elde ettiler. Çok da güzel bir ödül kazandılar. Yurt dışında dil eğitimi elde ettiler fakat maddi imkansızlıklardan dolayı gönderemedik çocuklarımızı. 'Nasipte yokmuş' dedik." ifadesini kullandı. - "Veli toplantılarına gururla gidiyorum" Çocuklarının Londra'da kazandıkları dil eğitiminde konaklama giderlerinin karşılanmasının istendiğini belirten Yüksel, "Oğullarımın ürettikleri proje kendi fikirleriydi, Mars toprağından oksijen üretmek üzerineydi. 236 kişiyle yarışıp ikinci oldular. Çocuklarımın başarılarını yaşamak gerekiyor gerçekten. Veli toplantısına gittiğimde gururla gidiyorum. Hep böylelerdi, umarım bundan sonra da böyle olurlar." dedi. Yüksel, çocukları için birçok yere başvurduğunu kaydetti. Yenimahalle Kaymakamlığının uçak biletlerini karşılama sözü verdiğini ve bu süreçte Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı olan Cennet Yağmur'un da kendileri için bir çok girişimde bulunduğunu anlatan Yüksel, "Maalesef uçak bileti dışında kalan konaklama, harçlık gibi masrafları da göze alamadım. Diğer masraflar aşağı yukarı çocuk başına 10 bin lirayı buluyordu. Bu benim için çok büyük bir külfetti." diye konuştu.

- "En güzel mutluluk, onların varlığı" Eşinin esnaf olduğunu belirten Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şartlar çok zor, iki tane çocuk okutmak zor gerçekten. Fakat onların okuması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama bir yerde kalıyor tabii. Bir sürü zorluk var elbette ama anne olmak hepsini unutturuyor. Allah herkese nasip etsin böyle çocuklar. Onlarla gurur duyuyorum. Ödül kazandıkları için değil, her yönleriyle gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Onlar olunca ne zenginlik ne fakirlik, hiçbir anlamı kalmıyor. En güzel mutluluk, onların varlığı." Ebru Yüksel, üniversiteye hazırlanan evlatları ve onlarla aynı kaderi paylaşan diğer başarılı gençler için "Devlet büyüklerinden, iş adamlarından çocuklarımı okutabilmek için destek bekliyorum. Gerçekten okumak isteyen çocukların ellerinden tutmalarını istiyorum. Çocuklarımın istedikleri yerlere ulaşabilmeleri, iyi üniversitelerde okuyabilmeleri için destek bekliyorum." çağrısında bulundu. - Onur pilot, Serhat fizikçi olmak istiyor