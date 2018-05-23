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NASA'dan ödül alan kardeşlere THY'den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

Mars toprağından oksijen üretme projesiyle NASA yarışmasında dereceye giren, ödül olarak İngiltere'de alacakları dil eğitimine başlamak için yol ve konaklama desteği bekleyen Serhat-Onur Yüksel kardeşlerin çağrısına THY'den cevap geldi - THY'nin Twitter'daki resmi hesabından, AA'nın Serhat-Onur Yüksel kardeşlere ilişkin haberiyle birlikte "Hayalleri göklerin de ötesinde olan gençlerimizin gidiş-dönüş biletleri bizden olsun. Hadi gençler! Sizlere inancımız tam!" iletisi paylaşıldı

İSTANBUL (AA) - Mars toprağından oksijen üretme projesiyle Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yarışmasında dereceye giren, ödül olarak İngiltere'de alacakları dil eğitimine başlamak için yol ve konaklama desteği bekleyen Serhat-Onur Yüksel kardeşlerin gidiş-dönüş biletleri, Türk Hava Yolları (THY) tarafından karşılanacak.

Ankara'nın Batıkent semtinde yaşayan Yüksel ailesinin 17 ve 18 yaşlarındaki oğulları Onur ve Serhat, NASA'nın Türkiye ayağı ile ODTÜ iş birliğinde Nisan 2017'de düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nda (NASA Space Apps Challenge) ikinci olan, NASA'nın "Mars Toprağından Oksijen Üretimi" projeleriyle başarıyı yakaladı. Yurt dışında dil eğitimiyle ödüllendirilen kardeşler, maddi problemlerden dolayı başarılarının sevincini yaşayamadı.

Anadolu Ajansı'nın (AA), Yüksel kardeşlerin İngiltere'de alacakları dil eğitimi için destek beklediklerine yönelik haberinin ardından THY, hayallerinin yarıda kalmaması için gençlere destek vermeye karar verdi.

THY'nin Twitter'daki resmi hesabı "@TK_TR"den, Serhat-Onur Yüksel kardeşler ilişkin AA'nın yaptığı haberle birlikte "Hayalleri göklerin de ötesinde olan gençlerimizin gidiş-dönüş biletleri bizden olsun. Hadi gençler! Sizlere inancımız tam!" ifadeleri paylaşıldı.

Çok sayıda paylaşılan ileti birçok yorum da aldı. Bir kullanıcının "Ekonomi mi, business mı? Onu da belirtin?" ifadeleri üzerine yine aynı hesaptan, "Ülkemizin genç değerlerini Business Class'ta ağırlayacağız elbette." yanıtı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
bilet NASA Serhat-Onur Yüksel THY

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