NASA'dan uzay teknolojisi projelerine mali destek

"Uzayın kullanım sahasını genişletmek" başlığı altında Blue Origin firmasının uzay araçlarına daha fazla itki sağlamak üzere krojenik sıvı geliştirme projesine 10 milyon dolar, Space Systems/Loral (SSL) firmasının uydu, gezginci ve diğer keşif araçlarının ömrünü uzatmak ve yenilemek üzere uzaydaki ksenon elementinden yararlanılmasına dair önerdiği araştırmaya 2 milyon dolar ve Lockheed Martin ile Boeing ortaklığı United Launch Allience (ULA) firmasının sıvı hidrojen ve oksijenin yüksek krojenik aşamada daha verimli olarak entegre edilmesini sağlayacak basınç sistemi geliştirme önerisine 10 milyon dolar kaynak aktarılmasına karar verildi.

Uzay teknolojilerini geliştirmek ve uzay ekonomisini daha hesaplı ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlayan projeler 3 ana başlıkta değerlendirildi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tipping Point" (Olgunlaşma Noktası) adı verilen proje yarışması kapsamında NASA tarafından seçilen ABD'li 6 özel şirkete ait 10 proje teklifine toplam 44,4 milyon dolar maddi yardım sağlanacağı belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay teknolojileri geliştirmek üzere özel şirketlerle yeni proje ortaklıklarına gireceğini duyurdu.

"Uzayda etkili ve güvenli taşımaya katkı" başlığı altında Frontier Aerospace Corporation (FAC) firmasının geliştirdiği Derin Uzay Motoru (DUM) teknolojisine 1,9 milyon dolar, Paragon Space Development Corporation (PSDC) fırlatma roketlerini meteorlardan korumak amacıyla tasarladığı krojenik kapsül projesine 1,6 milyon dolar ve SSL'nin geliştirdiği 6 kilovatlık elektrikli itki motoru projesine 2 milyon dolar ve ULA'nın krojenik sıvı idare tankı projesine 2 milyon dolar mali katkı sağlanacağı ifade edildi.

"Gezegen yüzeylerine erişimi arttırmak" başlığı altında ise, Astrobotic Technology firmasının hassas gezegen iniş sensörü projesine 10 milyon dolar, Blue Origin'in Ay'a iniş için tasarladığı sensör sistemlerine 3 milyon dolar ve ULA'nın uzay mekiklerinin hava geri yakalama teknolojisine 1,9 milyon dolar kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Son teslim veya demonstrasyon süresi 36 ayla sınırlandırılan projelerin en az yüzde 25 maliyetinin proje sahibi şirketçe karşılanması öngörülüyor.

"Tipping Point" (Olgunlaşma Noktası) deyimi, teknoloji alanında bir projenin fikir aşamasının tamamlayıp uygulamaya geçmeye hazır olduğu noktayı tanımlamak için kullanılıyor.

