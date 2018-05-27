Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nasır Melek'in 88 yaşında vefat ettiği açıklandı. Hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı 70'li yılarda Yeşilçam sinemasına damga vurmuştu. Ünlü sanatçı Onur Akay, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla, İran sinemasının efsane isimleri arasında gösterilen Nasır Melek'in böbrek hastalığı nedeni ile Tahran'da vefat ettiğini yazdı. Asıl adı Naser Malek Motiee olan 88 yaşındaki oyuncumuzu, 25 Mayıs Cuma günü kaybettik. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanarak oyuncunun fotoğraflarını da paylaştı.
İran sinemasında çok sayıda fimde oynayan ve 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Melek, Türk sinemasında ise Kadir İnanır'ın İki Kızgın Adam ve Cüneyt Arkın'ın ise, Deprem isimli filmi ile hafızalara kazınmıştı.
NASIR MELEK'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
1982 The imperilled
1977 Baraj (as Nasir Melek)
1977 Sine-chak
1976 Atash-e jonoob
1976 Bot
1976 Deprem
1975 Golden Heel
1974 Ten Little Indians
1974 Agha Mehdi vared mishavad
1974 Oosta karim nokaretim
1974 Salat-e zohr
1974 Soltan-e sahebgharan (TV mini-series)
1974 Turkmen
1973 Sheikh Saleh
1973 Shooresh
1972 Ghalandar
1972 Mehdi meshki va shalvarak-e dagh
1971 Baba Shamal
1971 Gholam zhandarm
1971 Kako
1971 A Hut across the River
1971 Looti
1971 Noghre-dagh
1971 Pahlevan mofrad
1971 The Bridge
1971 Knucklebones
1971 Toughi
1970 Avare asik (as Nasir Malek)
1970 Dancer of City
1970 Sekke-ye shans
1969 Gheisar
1969 Kölen olayim
1966 Farar az haghighat
1966 Hashem khan
1966 Hossein Kord Shabestari
1965 A Perfect Gentleman
1964 The Pleasures of Sin
1964 Abraham in Paris
1963 Men and Roads
1963 Aras Khan
1963 The Polite Ones
1962 The Merchants of Death
1962 The Velvet Hat
1962 The Shadow of Fate
1961 The Bum
1961 Bitter Honey
1961 Uncle No-Ruz
1960 Quiter Before the Storm
1960 The Stars Glitter
1960 The Strong Man
1959 The Twins
1959 Woman's Enemy
1958 The Runaway Bride
1958 Broken Spell
1956 Accusation
1956 Seventeen Days to Execution
1955 The Crossroad of Events
1952 The Enchanter
1950 Vagabond
1949 Vareiteh bahar
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?
ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!
ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı
Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Okuyucu Yorumları 0 yorum