Nasrallah'tan Başbakan Hariri'ye tavsiye

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, siyasi liderleri Suriye konusunda sonradan geri adım atacakları pozisyonlar içine girmemeye çağırdı.

İsrail-Lübnan savaşının 12. yılı dolayısıyla halka seslenen Nasrallah, Başbakan Saad Hariri'nin, ülkesi ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Nasrallah, "Suriye ile ilişkiler konusunda muhalif görüşler içinde olduğumuz bazı liderlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kendilerini, sonradan geri adım atacakları pozisyonlar içine sokmasınlar. Biraz beklesinler, Suriye'deki durumun nereye gittiğini gözlemlesinler. Nihayetinde Lübnan izole bir ada değil." dedi.

Hükümetin kurulmasının gecikmesi konusuna da değinen Nasrallah, başlangıçtan beri taleplerinde mütevazı olduklarını belirterek, "Bazılarının, bölgesel değişimlerin hükümetin kurulmasına etki edeceği bahsine girdiği netlik kazanırsa o vakit biz de isteklerimizi yeniden gözden geçiririz." ifadesini kullandı.

Nasrallah ayrıca, diyaloğun hükümetin kurulmasını sağlaması temennisinde bulundu.