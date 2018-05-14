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Nasrallah'tan Nekbe açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:49 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistinlilerin 70 yıl önce yaşadığı Nekbe'nin (Büyük Felaket) dünya ülkelerinin alnında kara bir leke olarak durduğunu söyledi

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistinlilerin maruz kaldığı Nekbe'nin (Büyük Felaket) dünya ülkelerinin alnında kara bir leke olduğunu belirtti.

Nasrallah, Suriye'de 2016'da suikasta uğrayan Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Mustafa Bedreddin'in ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, 70 yıl önce yaşanan Nekbe'nin dünya ülkelerinin alnında kara bir leke olarak durduğunu söyledi.

Filistinlilerin bütün ihtilaflarına rağmen her türlü fedakârlığı yaparak 70 yıldan beri davalarına sahip çıktıklarını dile getiren Nasrallah, bugün "yüzyılın anlaşması" adı altında Filistin davasının ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

- İsrail'e tehdit

Nasrallah, Suriye'deki gelişmelere de değindi. Adını vermediği uluslararası bir taraf üzerinden İsrail hükümetine, Suriye'de kırmızı çizgileri geçmeleri halinde "işgal altındaki Filistin'i (İsrail'i) kalbinden vuracaklarına" dair haber ulaştırıldığını dile getiren Nasrallah, "Suriye'de yeni bir aşama ile karşı karşıyayız, o da İsrail heybetini kırmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin ise Nasrallah, dünyanın en büyük gücünün uluslararası karar ve hukuka saygı duymadığını, dolayısıyla artık kimsenin ABD'nin sözleşmelerine güvenmeyeceğini dile getirdi.

"İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde yaşananlar, İsrail'in Suriye'ye yönelik hiçbir saldırısının cevapsız veya cezasız kalmayacağının mesajıdır." diyen Nasrallah, İran'a yönelik baskının, nükleer anlaşmadan çekilme ve ABD'nin yaptırımları yeniden başlatmasıyla zirveyi bulacağını vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün geçen hafta Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu birçok noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı (Büyük Felaket) Nekbe olarak anıyor.

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Hasan Nasrallah Lübnan Hizbullahı Suriye

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