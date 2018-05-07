Nasrallah'tan seçim sonuçları açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Haziran 2017'de kabul edilen ve genel seçimlerde uygulanan nispi temsilli seçim kanununun, çeşitli siyasi güçlerin meclise girmesine olanak sağladığını belirtti.
Nasrallah, dün gerçekleştirilen, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'ne karşı büyük ilerleme kaydettiği genel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Genel seçimlerin, Lübnan'ın, Cumhurbaşkanı Avn, hükümet ve tüm siyasi güçlerin kaydettiği büyük ulusal bir başarı olduğunu belirten Nasrallah, nispi temsil sisteminin uygulandığı yeni seçim kanununda Hizbullah'ın ötekileştirilmesi imkanı bulunmadığını ifade etti.
Nasrallah, "Nispi temsilli seçim kanunu, siyasi güçlerin, grupların ve kişilerin meclise girmesine olanak sağladı." dedi.
Sonuçlara dair Nasrallah, "İlk sonuçlara göre seçim kampanyalarının başından bu yana beklediklerimizin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Seçimler bitti. Eğer bir devlet istiyorsak birbirimizle iş birliği yapmamız gerek." diye konuştu.
Ülkedeki güvenlik durumlarının çok iyi olduğuna dikkati çeken Nasrallah, "Siyasiler ülkenin her tarafında dolaşabilir ve konuşma yapabilir." ifadelerini kullandı.
Lübnan halkı dün 9 yıl aradan sonra genel seçimler için sandık başına gitmişti. İçişleri Bakanlığı, seçimlere katılım oranını yüzde 49,2 olarak açıklamıştı.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketine karşı büyük ilerleme kaydettiği belirtilmişti.
Bu sonuçlara göre, Hizbullah-Emel ittifakı 29 sandalye kazanırken, Özgür Yurtseverler Hareketi ve müttefikleri 26 sandalye kazandı. Saad Hariri de bugün yaptığı açıklamada 21 sandalye kazandıklarını söyledi.
- Lübnan genel seçimleri
Lübnan'da 5 yılda bir yapılması gereken genel seçimler en son 2009'da yapılmış, 2014'te sağlanan ittifakla yeni cumhurbaşkanı seçildikten sonra genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, meclis bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl boyunca, cumhurbaşkanını seçememiş ve bunun üzerine meclis görev süresini 3 kez uzatmak zorunda kalmıştı.
Mecliste, 31 Ekim 2016'da düzenlenen 46. oturumun ikinci turunda 83 vekilin oyunu alan Mişel Avn'ın Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanı olmasının ardından, ülkenin en önemli sorunu yeni seçim yasası olmuştu.
"1960 yasası" olarak bilinen seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi ve seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oyu alanın seçimi kazandığı "çoğunluk sistemi" yerine nispi temsilli seçim sisteminin getirilmesi tartışmaları, Lübnan'ı yeni bir siyasi krizin eşiğine getirmişti.
Kısa süreli siyasi krize neden olan nispi temsilli seçim sistemini getirecek yeni seçim yasası, sorumlu Bakanlar Komisyonunun 13 Haziran 2017'deki toplantısında sağlanan mutabakatla onaylanmıştı.
Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.
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